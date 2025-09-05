Incendio en un piso en Novo Mesoiro: un vecino entra desde el patio de luces y apaga el foco
El hombre logró acceder a la cocina y aplicó agua en el lugar del que procedía el humo
Un aviso por un incendio en un piso de Novo Mesoiro movilizó anoche a los bomberos de A Coruña aunque, a su llegada, su labor se limitó a ventilar la vivienda después de que la intervención de un vecino apagara el foco del humo, según los datos que figuran en el informe de los servicios de emergencias. Los hechos ocurrieron alrededor de las 21.20 horas en la avenida de Novo Mesoiro.
Los bomberos recibieron aviso de un conato de incendio en una cocina. Al lugar acudieron nueve bomberos que se desplazaron hasta el lugar en tres vehículos. A su llegada, un vecino había conseguido acceder, desde un patio de luces comunitario, a la vivienda afectada. El hombre aplicó agua a una papelera que desprendia humo y los bomberos completaron la intervencion con la ventilación de la vivienda por acumulación de humo.
- Aduanas y Guardia Civil encuentran en el puerto exterior de A Coruña más de 5.000 litros de gasóleo fraudulento
- Una endoscopia de milagro en A Coruña: de la parálisis a caminar en tan solo dos días
- Un popular influencer gastronómico prueba 'el mejor marisco gallego' en este restaurante de A Coruña: 'Templo del producto
- La alcaldesa de A Coruña ve en la salida de Ryanair de Vigo y Santiago una 'oportunidad' para conseguir rutas internacionales
- Marineda City ultima la apertura del nuevo espacio comercial tras la ampliación
- Los bomberos rescatan en A Coruña a un bebé dentro de un coche
- As Percebeiras: 23 años y cinco planes
- Los trabajadores de A Coruña, a la cabeza de Galicia en porcentaje de sueldo dedicado al alquiler