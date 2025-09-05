Incendio en un piso en Novo Mesoiro: un vecino entra desde el patio de luces y apaga el foco

Un aviso por un incendio en un piso de Novo Mesoiro movilizó anoche a los bomberos de A Coruña aunque, a su llegada, su labor se limitó a ventilar la vivienda después de que la intervención de un vecino apagara el foco del humo, según los datos que figuran en el informe de los servicios de emergencias. Los hechos ocurrieron alrededor de las 21.20 horas en la avenida de Novo Mesoiro.

Los bomberos recibieron aviso de un conato de incendio en una cocina. Al lugar acudieron nueve bomberos que se desplazaron hasta el lugar en tres vehículos. A su llegada, un vecino había conseguido acceder, desde un patio de luces comunitario, a la vivienda afectada. El hombre aplicó agua a una papelera que desprendia humo y los bomberos completaron la intervencion con la ventilación de la vivienda por acumulación de humo.