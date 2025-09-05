El PP cuestiona que el Gobierno local coruñés sea capaz de reforzar Alvedro

El portavoz del PP, Miguel Lorenzo, considera que la alcaldesa, Inés Rey, afronta la oportunidad que se presenta para Alvedro tras el anuncio de la espantada de Ryanair de Vigo y Santiago con un «falso optimismo» porque «para aprovecharla hay que estar preparados y en A Coruña no lo estamos».

«¿Dónde está el gerente de Turismo? Una persona fundamental para atraer aerolíneas y destinos. No hay desde hace unos años», alerta Lorenzo, quien señala que «el Gobierno municipal tampoco hace nada a pesar de que en Alvedro ha perdido destinos como Londres-Heathrow, Bilbao o Sevilla o cada vez hay menos frecuencias y aviones con menos capacidad a Madrid y Barcelona».

El popular indica que hay otros asuntos aeroportuarios pendientes, como el plan director de Alvedro «que se decide en Madrid o la ampliación del edificio». «Hay muchas promesas incumplidas por parte de este Gobierno central con el silencio cómplice del municipal», lamenta.

El popular insiste en que el Concello «no dialoga con el sector turístico y cada vez le pone más trabas». «No nos damos cuenta de la importancia que tiene que venga gente a A Coruña, si maltratamos al que viene, como con la tasa turística, tenemos este problema. Queremos recaudar tanto que al final se crea pobreza y la gente no viene», expone.