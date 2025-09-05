Ryanair y Alvedro, historia de un desencuentro eterno

La disputa de Ryanair con AENA por las tarifas aeroportuarias ha llevado a la compañía irlandesa de vuelos low cost, conocida por su agresiva política de comunicación y pulsos con las administraciones, a recortar sus vuelos a Galicia, cancelando las rutas del aeródromo vigués de Peinador y cerrando su base en el compostelano Rosalía de Castro, anteriormente Lavacolla. La alcaldesa, Inés Rey, manifestó que esta «crisis» es una «oportunidad» para apostar porque Alvedro, el único de los tres grandes aeropuertos gallegos en el que nunca ha operado la irlandesa aumente en destinos, ganando rutas internacionales directas. Si eso ocurre será un nuevo ejemplo de cómo Ryanair, sin aterrizar un solo avión en las pistas coruñesas ni entenderse con el Concello para abrir una ruta, ha determinado la evolución de Alvedro.

Y es que la llegada de la compañía low cost a Santiago en 2004 para montar una base aérea subvencionada por la Xunta (al tiempo que negaba fondos a A Coruña y Vigo), tuvo efectos directos en Alvedro. En 2007 había más de 820.000 pasajeros entre A Coruña y Madrid, frente a menos de 679.000 en Lavacolla, pero cuando Ryanair empezó a realizar el enlace desde Santiago a finales de 2008 tardó poco en invertir las cifras. En 2009 los pasajeros entre el aeródromo compostelano y la capital de España ya eran casi 800.000, frente a los 636.000 coruñeses.

El Concello criticó fuertemente la política de la Xunta. Según señaló en 2010 el entonces teniente de alcalde y responsable de Turismo, Henrique Tello, el Gobierno gallego sometía a Alvedro a un «trato discriminatorio», que parecía tener como objetivo el «desmantelamiento» del aeródromo. Según datos que reveló LA OPINIÓN ese año, apenas el 20% de los pasajeros coruñeses recibían subvenciones para sus vuelos, frente al 70% de Santiago. Y casi la mitad de los pasajeros de Lavacolla viajaban en compañías de bajo coste subvencionadas, en especial Ryanair, frente al 24% de A Coruña. El Concello señalaba también que era la única Administración local que proponía fondos para promocionar nuevas conexiones.

Sí confirma que no hubo negociaciones entre Ryanair y el Gobierno local entre 2011 y 2015 la exedil Luisa Cid, que ocupó la concejalía de Turismo con el Ejecutivo municipal del PP. «Ellos estaban implantados en Santiago y hacían una política de compañía, de centralizar todas sus operaciones allí, no había absolutamente ninguna posibilidad», zanja Cid, que indica que «en ningún momento» la compañía abrió la ventana a algún acuerdo. También recuerda «una cierta provocación», y rememora cómo, en 2013, la compañía llegó a realizar un sorteo de vuelos gratuitos a Barcelona, Madrid, Sevilla o Valencia en la propia plaza de María Pita, delante de la sede del Ayuntamiento.

En 2015 cambió el Gobierno local, y, con Marea Atlántica al frente del Concello, hubo conversaciones para traer Ryanair a Alvedro, aunque nunca fructificaron. «Tuvimos una negociación con ellos, pero no llegamos a ningún tipo de acuerdo», rememora Alberto Lema, que fue responsable de Turismo en el Ejecutivo municipal de Marea, que cree que se llegó a hablar de destinos centroeuropeos. La posibilidad, señala, «no se llegó a concretar».

En 2019 empezó el primer mandato de la actual alcaldesa, la socialista Inés Rey, y, aunque en 2021 se abrió la posibilidad de que Ryanair pudiese hacerse con slots (permisos de despegue y aterrizaje) que quedasen libres con la compra de Air Europa por parte de Iberia, esto no se llegó a materializar. El Consorcio de Turismo y Congresos de A Coruña, participado por el Concello, sacó en 2021 un concurso para subvencionar rutas a Alvedro, y las ayudas municipales permitieron establecer nuevas conexiones, como la de Milán, si bien no se han plasmado otros destinos por los que apostaba A Coruña, como Ámsterdam.

Actualmente, las rutas internacionales de A Coruña llegan a Ginebra, Londres y Milán, con conexiones nacionales a Barcelona, Gran Canaria, Málaga, Tenerife, Valencia y, sobre todo, Madrid, la clave de la estrategia del aeropuerto, que ha optado por centrarse en las conexiones con el centro de España, que suponen seis de cada diez vuelos. Esta táctica ha rendido frutos en los últimos años, pues los viajeros que vuelan entre Madrid y A Coruña han subido un 9% desde 2022 y la ocupación de los vuelos supera el 85%.

Alvedro ya supone el 43% de los viajeros entre Galicia y Madrid, con Vigo, cuyos datos se mantienen estables, sumando otro 39%. En Santiago, por contra, han bajado, y solo suponen el 18%. Entre las circunstancias que favorecen a Alvedro está el efecto arrastre, con viajeros que encuentran más frecuencias y más baratas en la terminal coruñesa. Otro factor es la llegada de la Alta Velocidad ferroviaria. Ahora queda por ver cómo evolucionarán las cifras de viajeros en Alvedro con el recorte de los vuelos de Ryanair en la capital compostelana.