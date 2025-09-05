Sillas ‘de oferta’ en la basura

Uno nunca sabe lo que se puede encontrar en los contenedores. A ver, en realidad, sí: mayoritariamente, basura, pero siempre hay lugar para la sorpresa en lo que otros desechan. Esta semana, la oportunidad estaba en los contenedores de plaza de Lugo, donde alguien —cabe suponer que quizás una empresa u oficina— decidió depositar el resultado de una más que probable renovación del mobiliario: nada menos que un conjunto de siete sillas giratorias, algunas ajadas por el tiempo, pero otras en perfecto estado, que pueden hacer su avío en caso de necesidad. No sabemos si por este motivo o por el correspondiente paso del camión de recogida de residuos, pero al día siguiente el socorrido botín ya había desaparecido.