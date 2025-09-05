Si no lo leo no lo creo
Sillas ‘de oferta’ en la basura
ANTÓN PERULEIRO
Uno nunca sabe lo que se puede encontrar en los contenedores. A ver, en realidad, sí: mayoritariamente, basura, pero siempre hay lugar para la sorpresa en lo que otros desechan. Esta semana, la oportunidad estaba en los contenedores de plaza de Lugo, donde alguien —cabe suponer que quizás una empresa u oficina— decidió depositar el resultado de una más que probable renovación del mobiliario: nada menos que un conjunto de siete sillas giratorias, algunas ajadas por el tiempo, pero otras en perfecto estado, que pueden hacer su avío en caso de necesidad. No sabemos si por este motivo o por el correspondiente paso del camión de recogida de residuos, pero al día siguiente el socorrido botín ya había desaparecido.
- Un popular influencer gastronómico prueba 'el mejor marisco gallego' en este restaurante de A Coruña: 'Templo del producto
- La alcaldesa de A Coruña ve en la salida de Ryanair de Vigo y Santiago una 'oportunidad' para conseguir rutas internacionales
- Una endoscopia de milagro en A Coruña: de la parálisis a caminar en tan solo dos días
- Así es el 'Park Güell coruñés': fue construído en el siglo XIX y es de acceso gratuito
- Marineda City ultima la apertura del nuevo espacio comercial tras la ampliación
- Cuatro Caminos en obras: estos son los tres espacios que renovará el Concello de A Coruña
- Esta pulpería en el corazón de A Coruña tiene más de 50 años y conserva la esencia de las casas de comida gallegas
- Los trabajadores de A Coruña, a la cabeza de Galicia en porcentaje de sueldo dedicado al alquiler