Teatro, magia, coloquios y cine para el segundo semestre del año en el Fórum

El Fórum Metropolitano arranca este mes la programación correspondiente al segundo semestre del año con una propuesta que combina espectáculos escénicos y actividades audiovisuales. El concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, acompañado de representantes del ámbito cultural de la ciudad, dio a conocer ayer las actividades programadas en el espacio, que incluyen 13 espectáculos, distribuidos en tres ciclos principales: el Forumáxico, que se celebrará durante las dos primeras semanas de septiembre, con funciones los viernes y sábados, y ofrecerá propuestas de magia y humor para público familiar.

Participan artistas como A Maga Fani y Mago Marco, entre otros. El ciclo Todo Público, por su parte, propone cinco espectáculos dirigidos a niños de 4 a 12 años, que incluyen teatro, cuentacuentos, títeres y propuestas musicales. Intervendrán compañías como Caramuxo Teatro, Tanxarina, A Cova das Letras, Pablísimo y Sol do Outono.

Entre las novedades, la propuesta Sen Numerar, dirigida al público juvenil y adulto, en colaboración con Agadic, que ofrecerá cinco espectáculos con temáticas actuales, entre ellos O escaparate y As Preciosas Ridículas, que contarán con funciones específicas para institutos. El ciclo se completa con O Último Home, Boa Sorte Mala Fama y A Luz do Día. Además, se mantienen las funciones escolares en horario de mañana, dirigidas a alumnado de Infantil, Primaria y Secundaria, con inscripción a través del portal municipal de educación. Las entradas estarán disponibles en www.ataquilla.com, en la taquilla de la Praza de Ourense y en el propio Fórum desde una hora antes del inicio de cada función.

En cuanto a la programación audiovisual, habrá actividades en las salas Marilyn Monroe y Fernando Rey, como el Festival de Cinema Fantástico Lóstrego (3–6 de septiembre), promovido por la Asociación Nordés, con proyecciones, coloquios o actividades infantiles; el VII ciclo Os Ollos Abertos (17–20 de septiembre), organizado por la Asociación AIRE y dedicado a la emigración, el refugio y los derechos humanos, con títulos como Bidasoa, Code Inconnu, L’histoire de Souleymane y No Other Land. La propuesta Docs do Mes inicia el 4 de septiembre con Miralles, un arquitecto en diálogo con el tiempo, de Maria Mauti. También habrá lugar para estrenos internacionales en versión original, como Armand, de Halfdan Ullmann Tondel; Vogter, de Gustav Möller; Bon voyage Marie, de Enya Baroux; y Hard Truths.