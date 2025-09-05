El tiempo en A Coruña: ¿Cómo viene el primer fin de semana de septiembre?

El tiempo en A Coruña estará marcado durante este fin de semana por el otoño meteorológico, que ya ha comenzado con el inicio del mes de septiembre. Oficialmente todavía es verano pero el cambio de estación ya es más que notable, así que a lo largo de los próximos días veremos un poco de todo en el plano atmosférico, con alternancia de días secos y jornadas marcadas por el regreso de los chubascos. A continuación detallamos la predicción de Meteogalicia para cada día.

De momento en A Coruña este viernes 5 de septiembre tenemos por delante un día con pocas nubes y temperaturas suaves; aunque se notará el bajón en las mínimas, que caen hasta los 13 grados, la máxima alcanzará los 24 grados. Será una jornada soleada, solo con algo de nubosidad en la segunda mitad del día.

Para el sábado 6 de septiembre Meteogalicia también anuncia tiempo principalmente estable durante el día en A Coruña, aunque no se descarta la entrada de precipitaciones al final de la jornada. Se esperan algunas nubes por la mañana y la nubosidad irá a más durante la tarde. Por la noche previsiblemente caerán algunos chubascos. Las temperaturas se mantendrán entre los 15 grados de mínima y los 24 de máxima. Lloverá previsiblemente por la noche.

El domingo día 7 la jornada comenzará todavía con algunas lluvias y ya por la tarde se espera apertura de claros. Los termómetros seguirán sin apenas cambios, con 15 grados de mínima y 23 de máxima.