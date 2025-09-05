A la venta un apartamento reformado de dos dormitorios en la Sagrada Familia por 185.000 euros

Un apartamento de dos dormitorios en el barrio de la Sagrada Familia ha salido a la venta en los últimos meses y ha sido seleccionado como oferta destacada del portal inmobiliario Tucasa.com. Se trata de una vivienda reformada de 58 metros cuadrados, diseñada para parejas jóvenes con hijos, según indica la agencia Sucasa Inmobliaria de A Coruña.

El piso, ubicado en la calle Antonio Pereira, está compuesto por dos dormitorios, un baño, una cocina completamente equipada y amueblada. Cuenta con tarima flotante, ascensor, lavadora, microondas, nevera y puerta de seguridad. Su orientación al oeste le aporta luz por las tardes. El inmueble se encuentra a la venta por 185.000 euros.