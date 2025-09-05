Zona tensionada en A Coruña: ¿Cuáles son los precios de referencia de los alquileres y cómo sé si mi casero está obligado a respetarlos?

A Coruña ha sido la primera ciudad de Galicia en ser declarada zona residencial tensionada por el alto precio del alquiler. Inquilinos y propietarios han que familiarizarse con diferentes términos para conocer los beneficios de esta medida y dar los pasos necesarios para llegar a su objetivo: bajar los precios. Una de las herramientas es el Sistema Estatal de Referencia de Precios de Alquiler de Vivienda, donde el Ministerio habilita una aplicación para conocer el precio de referencia de una vivienda basada en datos tributarios sobre arrendamientos de vivienda habitual. Para un piso de 90 metros cuadrados, por ejemplo, propone hasta 536 euros en el Agra do Orzán o 700 euros en Riazor (consulta aquí más precios de referencia según este indicador).

¿Quién deberá ajustarse a este índice? Según la Ley de vivienda, los propietarios que sean grandes tenedores y que firmen un nuevo contrato. En A Coruña, esto son los dueños de más de diez pisos. Los pequeños propietarios, en principio, no están obligados, excepto si se trata de un nuevo contrato de arrendamiento en una zona tensionada y el piso no ha sido alquilado en los últimos 5 años.

¿Y cómo sé si mi casero es un gran tenedor? El único método para que un inquilino sepa si su arrendador es gran tenedor es acudir a los registradores de la propiedad. De acuerdo con la sede electrónica de estos, hay un procedimiento establecido para solicitar averiguar qué propiedades tiene una persona «a efectos de poder acreditar» que es un gran tenedor. Se puede solicitar digitalmente, en sede.registradores.org, y hay que saber el nombre y la denominación social o el NIF del propietario de las fincas. Los propios registradores advierten, eso sí, de que puede haber problemas con las propiedades inscritas antes de la entrada en vigor del Real Decreto 1368/1992, pues puede no figurar el DNI del titular. Más información.