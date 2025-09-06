El BNG lleva a pleno las «irregularidades» en la licencia del festival Wake Up de Bens

El BNG presentará una pregunta oral en el pleno municipal que se celebrará el jueves de la próxima semana, 11 de septiembre, y que estará dirigida al concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro. Lo interrogará acerca de las «graves irregularidades» que el grupo municipal afirma que ha detecta al analizar el expediente de tramitación de la licencia del festival Wake Up. Según la edil nacionalista Avia Veira, que presentará la pregunta, estas empiezan desde el momento en que Castro firmó la licencia el mismo día en que comenzaba la celebración.

Pero, indica Veira, «no es la única irregularidad», pues la tramitación en su conjunto es «una absoluta chapuza», y está «llena de anomalías». Para la concejala, la forma en la que se tramitó el expediente de la licencia «incumple el decreto de la alcaldesa para la gestión de los espectáculos públicos».

Para la concejala nacionalista, hay «más incumplimientos» que tienen que ver con la normativa de utilización de espacio público, pero también en materia de seguridad y de normativa de ruidos. El Bloque afirma que todas estas supuestas irregularidades «nos parecen muy graves» y afirma que las desarrollarán en el próximo pleno. El texto presentado para realizar la pregunta se limita a interrogar a Gonzalo Castro acerca de si considera «que fue correcta la tramitación y la concesión de la licencia» al festival que fue «firmara por usted».

El BNG también señala que había pedido un cambio de emplazamiento para la celebración, que este mes de julio se volvió a realizar el parque de Bens. Esta localización, consideran los nacionalistas, no es idónea debido a su proximidad a un Espazo Natural de Interese Local (ENIL), el de las islas de San Pedro. Avia Veira señala que «reiteramos que el parque de Bens no nos parece un lugar adecuado para la celebración de este festival».