Una celebración generacional en el puerto

El festival se llama Recorda Fest, pero en su cartel, ayer, hubo mucho más que nostalgia. Varias generaciones se dieron cita en la primera jornada del festival en el muelle de Calvo Sotelo; la mayoría por motivos distintos, todos, con la misma intención: disfrutar de los himnos que han marcado etapas importantes de sus vidas. Álex Wall y Griso fueron los encargados de abrir boca en una tarde de emociones que no tardaron en aflorar cuando Mai Meneses, en la piel de su alter ego Nena Daconte, se arrancó con Tenía tanto que darte, que suscitó los primeros coros entre un público que iba siendo cada vez más y más numeroso a los pies del escenario. El dúo urbano Marlena le dio el relevo sobre las tablas para cantar las verdades que ya son su marca de la casa, para terminar dando paso a un entregado Xoel López que demostró que como en casa, en ningún sitio: lo hizo cantando éxitos como Lodo y Tierra a pleno pulmón, acompañado de un público que echó el resto; dedicando Perlas ensangrentadas a sus padres y sin escatimar en virguerías y solos de guitarra cuando tocaba.

Xoel López lanza un beso. | Carlos Pardellas

Los del coruñés no eran los últimos himnos de una era que se iban a escuchar esa noche. Allí estaban, con veinte años de trayectoria a sus espaldas y las mismas ganas de siempre, Lori Meyers, que no privaron a su audiencia de clásicos del género como Emborracharme y Mi realidad. Tras los granadinos, la banda La La love you demostró al público, una vez más, que en El fin del mundo no se está tan mal. Ultraligera cerró una fiesta que continúa hoy con Efecto Pasillo, Fran Perea, Despistaos, Leire Martínez, Álvaro de Luna, La Reina del Flow o Kate Ryan.