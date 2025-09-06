El Concello de A Coruña reactiva la tramitación para proteger edificios artísticos e históricos

El área de Urbanismo retoma la inclusión de nuevos elementos arquitectónicos y patrimoniales en el catálogo de patrimonio del plan general. Ha contratado la asistencia técnica de una empresa que está elaborando la documentación necesaria para la ampliación de bienes protegidos. Está en espera desde 2021, cuando se cerró el blindaje del edificio Citröen y otros nueve inmuebles. Queda pendiente una segunda fase de la modificación, con 36 elementos, que se comenzó a estudiar aquel mismo año y está pendiente de concretar.

Rampa de marineros de A Palloza. | / La Opinión

En noviembre de 2018, el pleno aprobó de forma inicial la propuesta del Ejecutivo de Marea para dar protección a un listado de 84 inmuebles, cuatro elementos arqueológicos, tres etnográficos y dos grupos de viviendas con valor histórico o artístico. Tras el cambio de Gobierno, Urbanismo decidió continuar la tamitación, pero abordarla en varias fases. La primera, con diez edificios, quedó aprobada de forma definitiva tres años después. Para hacer posible esta actuación, el Concello solicitó un informe ambiental estratégico cuya vigencia expiraba en marzo de 2024, momento en el que el Ejecutivo socialista solicitó a la Xunta una prórroga de dos años que fue aprobada y que concluirá dentro de seis meses. En 2021, antes de la aprobación definitiva de la protección a los diez edificios, el Concello comenzó a estudiar una segunda fase, con la inclusión de otros 36 elementos en el catálogo, aunque la iniciativa quedó sin concluir. Fuentes municipales confirman que está en estudio, sin desvelar cuáles son los bienes que ha pensado incluir.

Observatorio meteorológico. | / Carlos Pardellas

Los diez elementos catalogados inicialmente fueron el edificio del antiguo concesionario de Citroën en la avenida de Oza, el grupo de viviendas de Os Mariñeiros, las viviendas pareadas de la calle Padre Sarmiento, la Escuela Pablo Picasso, el conjunto de viviendas de Claudio San Martín, el inmueble del antiguo Banco del Noroeste (hoy Sabadell Gallego) en Linares Rivas, el edificio Pou en Fernando González, el número 43 de Fernández Latorre, el 28 y el 47 de Juan Flórez y la Cooperativa de Alféreces Provisionales en la calle Orquesta Sinfónica de Galicia.

Petroglifos en la Torre de Hércules. | / La Opinión

En la lista de 36 elementos que se propuso añadir en 2021 figuraban la Lonja del Gran Sol del puerto, el edificio y la escalinata del Observatorio Meteorológico, la antigua rampa de marineros de A Palloza, los muelles de As Xubias, inmuebles residenciales con uso o desocupados en diferentes barrios de la ciudad, además de bienes con valor etnológico o arqueológico como las fuentes de As Xubias, Monelos y Corgo, el Viaxe de Visma, la mámoa de Mesoiro, las capillas de San Xoán, San Roque y Atocha, restos de la batalla de Elviña, dos petroglifos en la península de la Torre y cinco en el castro de Elviña.

Lonja del Gran Sol. | / Juan Varela

