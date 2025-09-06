El Concello mejorará un parque de Cuatro Caminos
Se renovará el área de juegos infantiles y los espacios verdes de la zona
El Concello está ultimando los trámites necesarios para actuar en el parque de las calles Puga y Parga y Alexandre Bóveda, en Cuatro Caminos. El presupuesto es de 130.000 euros.
Los trabajos, que se adjudicaron recientemente a la empresa Jardinería Arce, se centrarán tanto en el área de juegos infantiles como en su entorno, con el objetivo de renovar los equipamientos y, de paso, adaptar este espacio al aire libre a sus necesidades actuales, humanizando y naturalizando el parque.
Se instalará un vallado de madera, con materiales resistentes al deterioro y a la exposición a las inclemencias meteorológicas. En el área de juegos se renovará el pavimento de caucho. También se intervendrá en el mobiliario urbano y sehabilitarán nuevos juego como mesas de ajedrez. Se mejorarán los espacios verdes de la zona.
