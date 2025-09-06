A Coruña se rinde a ‘Carmen’ en su primera función
Era difícil que defraudara, y no lo hizo. Y no solo por la popularidad intrínseca de Carmen, la gran ópera de Bizet, que celebró el 150 aniversario de su estreno ante un lleno total del Palacio de la Ópera y bajo la dirección de Gianluca Martinenghi. También por los acompañantes del elenco artístico sobre el escenario: a la elevada nómina de actores y actrices se unió la Orquesta Sinfónica de Galicia, el coro Gaos y el coro Cantabile. La segunda función será este domingo a las 19.00 horas.
