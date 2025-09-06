El coruñés Manu Viqueira realiza el vídeo de una canción de Robert Plant

«Adiós vacaciones» fue lo primero que dijo Manu Viqueira cuando recibió la oferta de realizar el videoclip de Chevrolet, una de las canciones que integran el último disco de Robert Plant, titulado Saving Grace y que contiene versiones propias de temas otros artistas. El creador coruñés se preparaba para disfrutar de unos días de descanso con su familia y se quedó impactado cuando recibió el correo del productor Devin Sarno, para el que ya había trabajado elaborando vídeos para Green Day y Gary Clark Jr., ya que se trataba de ilustrar el tema de uno de los grandes de la historia de la música rock.

Manu Viqueira, en la plaza del Marqués de San Martín, junto al Concello. | Casteleiro/Roller Agencia

«Led Zeppelin es el grupo favorito de mi padre, por lo que desde pequeñito escuchaba a Robert Plant y estoy doblemente emocionado, ya que para mí está por encima de The Beatles o The Rolling Stones y es mi cantante preferido por encima de todos», explica Viqueira.

«Todo el proceso fue súper emocionante, pero también fue súper fácil, una gozada», señala sobre este trabajo, coordinado por el propio Devin Sarno y su prima Lydia Sarno, que ha trabajado con Dua Lipa, Madonna o Lenny Kravitz, entre otras estrellas. Señala que Plant «tenía una idea difusa de una diosa de la naturaleza a la que los animales le traen regalos y un grajo que le trae un anillo». «Al final solo puse animales y le ofrecí cuatro finales para que me dijera cuál le gustaba más y si los animales se transformaban en personas, aunque estábamos todos de acuerdo en que los finales debían ser abiertos», continúa.

Como novedad técnica frente a trabajos anteriores, Viqueira elaboró las animaciones de los animales con un programa de inteligencia artificial de Adobe «porque es la única que deja utilizar Warner, ya que es la única que es ética porque no roba las imágenes de otros». «Yo metía las fotos recortadas de los animales, y les decía: el león triste y entonces me ponía un león triste», indica sobre este proceso creativo.

«Fue difícil porque también utilicé aplicaciones para acercarme al personaje de la chica desde su cuerpo entero hasta su cara y con el vídeo subido a 8K», detalla sobre la ultra alta definición de las imágenes empleadas. Viqueira contó además con la colaboración de David Rodríguez Simón, con quien ya había trabajado en el vídeo de Green Day, para el tratamiento del color y el acabado de algunos detalles.

«Le encantó y después me dijo que quería que hiciera el siguiente vídeo, por lo que fue un subidón total, estuve leyendo mensajes suyos en los que decía que quería conocerme», comenta sobre la respuesta de Plant a su trabajo. Aunque Darno insistió para que realizara otro vídeo, finalmente no pudo hacerlo porque tenía muchos trabajos pendientes y además comienza a dar clases el próximo lunes en la Universidade da Coruña.