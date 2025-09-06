Fiscalía pide 9 años de cárcel a un acusado de violar la orden de alejamiento y golpear a su ex

La Audiencia Provincial verá el próximo lunes el caso de un hombre acusado de violar la orden de alejamiento sobre una mujer que había sido su pareja por una condena anterior por maltrato, así como de entrar por la fuerza en el piso en el que vivía ella y agredirla en varias ocasiones. La Fiscalía reclama nueve años de cárcel.

Según el relato de hechos del fiscal, el hombre fue condenado en abril de 2024 por maltrato, cuando tenía 21 años, y el fallo incluía la prohibición de acercarse a menos de 300 metros a su ex pareja durante dos años. Pero, a la semana de que se dictase la sentencia, él la abordó por la calle y le dijo que quería hablar y arreglar la relación. La mujer, según el fiscal, le permitió acudir al piso de A Coruña en el que vivía con otras personas en varias ocasiones.

Pero, siguiendo el relato de Fiscalía, el hombre volvió a tener comportamientos abusivos, insultando a la mujer y diciéndole «no me puedes dar hijos». En una ocasión, afirmando que ella le había traicionado, la agarró del pelo para tirarla a la cama, se situó encima de ella y la abofeteó. De acuerdo con el fiscal, cuando la víctima quiso abandonar la casa, «la agarró del cabello» para llevarla de nuevo a la habitación en la que se habría producido el ataque.

El fiscal le acusa también de haberse negado a abandonar la casa cuando la mujer se lo pidió en otra ocasión, en la que entró «tras conseguir que un compañero de piso le abriese la puerta». Y, el mismo día, de tirar de cabello a la mujer, arrojarla a la cama y golpearla mientras la insultaba. Esto le causó «heridas en el ojo» a su víctima, según la Fiscalía.

Los últimos hechos se habrían producido el 28 de junio del año pasado: se acusa al hombre de timbrar en la entrada de la casa de la mujer y, cuando esta le abrió, impedirle cerrar de nuevo la puerta, bloqueándola con un pie y «empujando con fuerza» hasta que consiguió pasar «tras vencer la resistencia de la mujer». Esta le pidió que se marchase, pero, según el fiscal, el acusado no lo hizo, y que volvió a agarrar a la mujer por el cabello, tirarla sobre la cama de su habitación y golpearla en el rostro mientras la insultaba.

Siempre de acuerdo con el relato del fiscal, la víctima cogió el teléfono y el acusado se lo arrebató mientras gritaba «llama a la Policía pero yo antes te mato». Ella consiguió abandonar la casa y se encontró con unos trabajadores de la Cruz Roja que llamaron a la Policía. Los agentes acudieron al piso y encontraron al acusado «escondido en un cuarto de baño». La mujer recibió heridas leves en el labio y los brazos.

De acuerdo con el fiscal, el hombre estaba en pleno uso de sus facultades cuando cometió los hechos. Lo acusa de quebrantar la orden de alejamiento, así como de ser responsable de dos delitos de allanamiento de morada, tres de violencia sobre la mujer, otro de amenazas leves sobre la mujer y un último de delito leve de injurias o vejaciones injustas. En total, reclama nueve años de prisión, así como penas de multa, alejamiento de su víctima y una indemnización de 1.400 euros a esta.