Hijos deportivistas (por la gracia de Dios)

Las bodas suelen ser bastante predecibles, aunque a veces algún oficiante se sale del guion y deja, a los invitados, alguna anécdota para la posteridad. El párroco que oficializó un enlace hace pocos días en un templo de la Ciudad Vieja era de los segundos: además de pronunciar una homilía amena y personal, no quiso bendecir la unión sin arrancar una última promesa a los novios: «Si tenéis hijos tienen que ser del Deportivo. ¿Aceptais?», inquirió el sacerdote, casi al término de la ceremonia. Tras la respuesta afirmativa —cómo no— de los cónyuges, el presbítero dejó, todavía, un último órdago que no dejó lugar a réplica: «Está Dios de testigo. Podéis ir en paz».