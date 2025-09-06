¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del sábado 6 de septiembre

Continúa el Recorda Fest con más pop e indie

16.00 horas | Nueva jornada del Recorda Fest con Efecto Pasillo, Fran Perea, Despistaos, Leire Martínez, Álvaro de Luna, La Reina del Flow, Kate Ryan, Juan Magán y Henry Méndez.

Muelle de Calvo Sotelo

Día do Comercio na Rúa en zona Obelisco

| Los comerciantes del centro animan a consumir en el comercio local en el Día do Comercio na Rúa.

Zona Obelisco

Día grande en el Flores Rock

13.15 horas | Costas abrirá la jornada central del Flores Rock. Le seguirán Raiade, Benito Kamelas, Konflikto, Demenzia Sozial, Soziedad Alkoholica y Nucleus

Barrio de las Flores

Concierto de Ángela Hoodoo

23.00 horas | Continúa la programación de la Mardi Gras con el concierto de Ángela Hoodoo, con entradasancitipadas a 12 euros.

Mardi Gras

Fiesta de la Familia en el Parque de Eirís

| Fiesta de la familia en Eirís con actividades como photocalls, hinchables, pokemons, patinaje, globoflexia y cómics.

Parque de Eirís

Exposición en el Club del Mar de San Amaro

18.00 horas | Inauguración de exposición por el 90º aniversario del club con fotografías, recuerdos y objetos.

Club del Mar de San Amaro