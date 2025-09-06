Ocio y cultura
¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del sábado 6 de septiembre
Conciertos, exposiciones, proyecciones, charlas... Descubre las propuestas de ocio del día y haz tus planes
Continúa el Recorda Fest con más pop e indie
16.00 horas | Nueva jornada del Recorda Fest con Efecto Pasillo, Fran Perea, Despistaos, Leire Martínez, Álvaro de Luna, La Reina del Flow, Kate Ryan, Juan Magán y Henry Méndez.
Muelle de Calvo Sotelo
Día do Comercio na Rúa en zona Obelisco
| Los comerciantes del centro animan a consumir en el comercio local en el Día do Comercio na Rúa.
Zona Obelisco
Día grande en el Flores Rock
13.15 horas | Costas abrirá la jornada central del Flores Rock. Le seguirán Raiade, Benito Kamelas, Konflikto, Demenzia Sozial, Soziedad Alkoholica y Nucleus
Barrio de las Flores
Concierto de Ángela Hoodoo
23.00 horas | Continúa la programación de la Mardi Gras con el concierto de Ángela Hoodoo, con entradasancitipadas a 12 euros.
Mardi Gras
Fiesta de la Familia en el Parque de Eirís
| Fiesta de la familia en Eirís con actividades como photocalls, hinchables, pokemons, patinaje, globoflexia y cómics.
Parque de Eirís
Exposición en el Club del Mar de San Amaro
18.00 horas | Inauguración de exposición por el 90º aniversario del club con fotografías, recuerdos y objetos.
Club del Mar de San Amaro
