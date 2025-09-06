Un incendio en As Rañas obliga a intervenir a los bomberos
A Coruña
Los bomberos de A Coruña tuvieron que trasladarse ayer, en torno al mediodía, al entorno de As Rañas, debido a un incendio forestal declarado en una zona de matorrales. Aunque se trata de un lugar alejado de viviendas, el fuego se originó por una quema próxima a unas torres eléctricas de alta tensión. Efectivos confirman que no fue necesario desalojar a nadie y que la superficie quemada fue de unos 100 o 200 metros, y que el incendio «se solucionó rápidamente» pese a la apariencia de aparatoso, debido a la cantidad de humo que levantó. Además de los efectivos anti incendios, hasta el lugar se trasaladaron agentes de Policía Nacional y Policía Local.
