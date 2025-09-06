Leyendas del rap ‘freestyle’ nacional se estrenan en el ciclo ‘Son e Mar’ en A Coruña

La Freestyle Master Series (FMS) España pasará por A Coruña el próximo 12 de septiembre. El ciclo musical ‘Son e Mar’ acoge la octava temporada de la liga profesional de freestyle rap, con grandes estrellas del género como el tetracampeón Chuty, el veterano Zasko, uno de los favoritos del público como Sweet Pain y la promesa Alek. Los raperos Barón, Dani VK, Fabiuki, Nitro, Arkano, Nez y Bnet también competirán en un espectáculo de improvisación y cultura urbana que tendrá lugar en el puerto de A Coruña. Será el inicio de una temporada de cinco jornadas que se celebrará en diferentes ciudades.