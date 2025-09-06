Melenas y guitarras en el Flores Rock

Y mientras que en el muelle de Calvo Sotelo sonaban acordes pop, el Barrio de las Flores se entregaba a ritmos más fuertes en la primera jornada del Flores Rock, erigido como tradición incontestable del final del verano en el distrito. La primera jornada del festival punk-rock sirvió, ayer, para abrir boca de una edición que promete expectativas para sus muchos adeptos.

Algunas de las asistentes al festival. | Casteleiro/Roller Agencia

Abrió el primer turno de conciertos la banda local Far Away Place, ganadores de la última batalla de bandas del festival. Le siguieron, sobre el escenario, las actuaciones de Nashgul y Dirkschneider. El encargado de cerrar el primer día, pasada la medianoche, fue Dark Embrace.

La música continúa hoy en la jornada central del festival desde el mediodía de la mano de Costas (13.15 horas), a lo que seguirá el espectáculo de Pako Pakolas para el público infantil (18.00 horas). Ya por la tarde noche, se subirán al escenario las bandas Raiade (19.00 horas ), Benito Kamelas (20.15), Konflikto (22.00), Demenzia Sozial (22.50), Soziedad Alkoholica (23.35) y Nucleus (01.20), otro de los grupos locales que ganó la batalla de bandas.

El cierre del festival será mañana a partir de las 11.00 horas, con el Mercado de las Flores en la plaza central del barrio y las actuaciones de Maghúa, Duo Chili, Collón de Lola y Yaya DJ. Las actividades paralelas se prolongarán hasta las 20.00 horas.