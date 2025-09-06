El PP denuncia la «pasividad» municipal ante los narcopisos

El PP preguntará al Gobierno local, en el próximo pleno, qué está haciendo ante las «reiteradas y numerosas» denuncias vecinales pro los problemas de seguridad y convivencia que, afirma, causan los «narcopisos» de los barrios. El portavoz municipal del grupo, Miguel Lorenzo, indica que hubo vecinos de Sagrada Familia que salieron a la calle «hartos de los problemas» por uno de estos inmuebles, acciones que «no me gustan» pero que realizan por la «pasividad» del Concello y la Delegación del Gobierno.

Lorenzo acusa a la alcaldesa de «eludir responsabilidades» y afirma que pasa «la pelota al tejado de la Policía Nacional, como si la Municipal no pudiese actuar». Además, el portavoz del PP indica que hay otros barrios con problemas por narcopisos, como Os Mallos, O Castrillón y Agra do Orzán. En estos inmuebles, afirma el PP, hay narcotráfico y «además originan peleas, suciedad y daños en zonas comunes».

Para Lorenzo «es necesaria más presencia policial en la calle, recuperando la Policía de Barrio, aumentar las plantillas por falta de efectivos en Policía Municipal y Nacional y protocolos de coordinación entre ambos Cuerpos». El portavoz del PP considera que asuntos como estos son los que la alcaidesa «tiene que resolver, pero se dedica a hablar de grandes proyectos que no ejecuta».