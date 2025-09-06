La primera pista de ‘pumptrack’ de la ciudad estará en Xuxán

El pumptrack es un circuito para bicicletas lleno de desniveles, pensado para que los deportistas lo recorran impulsándose con la propia inercia que ganan al bajar las cuestas, en vez de emplear los pedales o impulsarse. A Coruña todavía no cuenta con ninguna de estas instalaciones, pensadas para bicicletas de tipo BMX, para deportes, aunque en ocasiones se emplean para skate o incluso para sillas de ruedas, pero el Concello contrató en mayo, por algo más de 18.000 euros, la redacción de un proyecto para crear uno en Xuxán.

Según aclaran fuentes del Gobierno local, se situará en una zona de equipamientos, pero no está definida la parcela en la que se encontrará, pues una de las tareas del estudio (encargado a la empresa GeoUrban, ligada al proyecto de pumptrack y skate park, con más de 3.300 metros cuadrados, de A Cañiza) será precisamente definir cuál es la mejor finca en la que colocarla. La ciudad sumará así un equipamiento deportivo que está en auge en la comarca, en la que hay por lo menos cuatro pistas.

En mayo de 2023 el Concello de Abegondo completó los trabajos de un circuito de pumptrack en San Marcos, y en agosto de ese año abrieron otras dos instalaciones. Una en Teixeiro, en Curtis, y otra dentro de la zona de deportes urbanos que abrió al público el Ayuntamiento de Arteixo en la zona de Ponte dos Brozos, que cuenta también con zonas de patinaje y skate. Miño estrenó un nuevo circuito, cofinanciado por la Xunta y por el Concello, en agosto del año pasado.

Y, aunque A Coruña aún no cuenta con una pista de pumptrack, sí tiene zonas de skate en las que a veces se circula con bicicletas deportivas. El Concello terminó la remodelación de la de Eirís en enero del año pasado, aunque los usuarios se quejaron de los desperfectos que causaron, tras la reforma, usuarios de scooters y de bicis BMX.