El Puerto reforzará el vallado de Calvo Sotelo y Batería para sus nuevos usos

La Autoridad Portuaria de A Coruña reforzará en los próximos meses el vallado de Protección de Buques e Instalaciones Portuarias (PBIP) en los muelles de Calvo Sotelo y Batería. Se trata de adecuar la infraestructura a los nuevos usos tras la apertura de estos espacios a la ciudadanía. En la actualidad, la celebración de festivales de música, citas culturales, gastronómicas y eventos de deportivos y de ocio se ha generalizado en este espacio portuario, que ahora requiere de la adaptación de sus infraestructuras. La inversión será de casi 340.000 euros repartidos en las anualidades de 2025 y 2026.

El objetivo es también la adecuada conservación de los activos portuarios, para permitir mejoras operativas en su gestión, compatibilizar las actividades ciudadanas con las necesidades de explotación portuaria, prolongar su vida útil y adaptar sus características a las necesidades cambiantes de la actividad diaria del puerto.

Los cambios que ahora se contemplan son, en todo caso, provisionales hasta que se materialice el proyecto Coruña Marítima, que supondrá la gran transformación de la ciudad en los próximos años. Se cerró el plazo de presentación de propuestas, pero todavía no se ha informado del número de aspirantes.

La Autoridad Portuaria informó hace unos días de que sacó a licitación la redacción de los proyectos para intervenir en los muelles de Calvo Sotelo, A Palloza y Centenario.