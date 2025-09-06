El Recorda Fest agota entradas en su segunda jornada de conciertos en el muelle
A la inauguración, con Xoel López, Nena Daconte, Lori Meyes y La La Love You, acudieron unos 8.400 asistentes
El Recorda Fest cuelga el cartel de completo en su segunda jornada de conciertos en el muelle de Calvo Sotelo. Tras la inauguración este viernes con Xoel López, Nena Daconte, Lori Meyers, La La Love You y Ultraligera, la fiesta continúa hoy con entradas agotadas para ver a Leire, Juan Magán, Herny Méndez, Fran Perea y Efecto Pasillo, entre otros. Horas antes de su actuación, la organización ha anunciado que se han vendido las 12.000 entradas disponibles para este sábado.
El público podrá acceder al recinto de conciertos a partir de las 16.00 horas. Francia, Italia, Portugal, Suiza y Alemania son algunos de los países de procedencia de los asistentes.
A la primera jornada del Recorda Fest acudieron unas 8.400 personas, lo que consolida al festival como una de las citas musicales imperdibles del calendario gallego.
