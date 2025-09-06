Seis meses gratis en los centros de empresas municipales
Los centros municipales de empresas de Agrela y el Papagayo ofrecen seis meses de estancia gratuitos . El Gobierno municipal llevará a pleno la modificación de la ordenanza que regula las tarifas, que permitirán el uso de locales con todos los servicios por un precio entre los 80 y los 170 euros mensuales una vez transcurridos los primeros seis meses, que no tendrán coste. Este cambio en la ordenanza permite nuevas modalidades de estancia, como preincubación y consolidación. Más de media docena de emprendedores se sumaron, desde entonces, a estos centros, informa el Concello. Tras la aprobación inicial de la modificación de la ordenanza, se abrirá un plazo de treinta días hábiles para consultar el texto y se anunciará en el Boletín Oficial de la Provincia para formular alegaciones.
