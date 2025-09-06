Previsión del tiempo en A Coruña
Esta es la previsión del tiempo en A Coruña a 14 días
En la jornada de este sábado A Coruña perderá la influencia de las altas presiones, con el paso de un frente frío activo durante las últimas horas. La predicción de MeteoGalicia refleja nubosidad de tipo medio y alto, con nubes compactas. De cara al final del día, entrarán precipitaciones por la franja atlántica para extenderse al resto de la Comunidad.
Las temperaturas mínimas experimentarán un moderado ascenso y las máximas quedarán sin cambios. Los termómetros se moverán entre los 15 y los 26 grados. Los vientos soplarán del sur-sudoeste, fuertes en el litoral. Hay aviso amarillo en el mar por fenómenos costeros, con vientos que podrán superar los 60 km/h.
Domingo 7
Las nubes alternarán con los claros y continuarán las precipitaciones. Los termómetros irán de los 16 y los 23 grados. Se mantendrá el aviso amarillo en el mar por fenómenos costeros, con vientos que superarán los 60 km/h.
Lunes 8
Aumentará la nubosidad y todavía se registrarán precipitaciones débiles. Las temperaturas irán de los 14 a los 22 grados.
Martes 9
Los cielos permanecerán cubiertos y con chubascos abundantes durante toda la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y los 22 grados.
Miércoles 10
Continuarán los cielos nubosos y las precipitaciones. Los termómetros marcarán mínimas de 16 grados y máximas de 24 grados.
Jueves 11
Se esperan cielos con nubes y claros, con chubascos, y temperaturas de entre 19 y 25 grados.
Viernes 12
Las nubes de la mañana darán paso a cielos despejados por la tarde. Habrá lluvias débiles durante las primeras horas. Los termómetros se moverán entre los 16 y los 21 grados.
Sábado 13
Los cielos estarán parcialmente nubosos, ya sin precipitaciones, y las temperaturas oscilarán entre los 13 y los 19 grados.
Domingo 14
Se esperan cielos cubiertos y temperaturas de entre 15 y 22 grados.
Lunes 15
Las nubes de la mañana darán paso a cielos despejados por la tarde. Las temperaturas irán de los 16 grados de mínima a los 22 de máxima.
Martes 16
Se espera una jornada de nubes y claros, con temperaturas de entre 17 y 22 grados.
Miércoles 17
Amanacerá con cielos cubiertos y las nubes se irán retirando a medida que avance la jornada para dejar cielos soleados. Las temperaturas irán de los 18 a los 22 grados.
Jueves 18
Predominarán los cielos soleados y se esperan temperaturas de entre 16 y 25 grados.
