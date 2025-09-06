Esta es la previsión del tiempo en A Coruña a 14 días

En la jornada de este sábado A Coruña perderá la influencia de las altas presiones, con el paso de un frente frío activo durante las últimas horas. La predicción de MeteoGalicia refleja nubosidad de tipo medio y alto, con nubes compactas. De cara al final del día, entrarán precipitaciones por la franja atlántica para extenderse al resto de la Comunidad.

Las temperaturas mínimas experimentarán un moderado ascenso y las máximas quedarán sin cambios. Los termómetros se moverán entre los 15 y los 26 grados. Los vientos soplarán del sur-sudoeste, fuertes en el litoral. Hay aviso amarillo en el mar por fenómenos costeros, con vientos que podrán superar los 60 km/h.

Domingo 7

Las nubes alternarán con los claros y continuarán las precipitaciones. Los termómetros irán de los 16 y los 23 grados. Se mantendrá el aviso amarillo en el mar por fenómenos costeros, con vientos que superarán los 60 km/h.

Lunes 8

Aumentará la nubosidad y todavía se registrarán precipitaciones débiles. Las temperaturas irán de los 14 a los 22 grados.

Martes 9

Los cielos permanecerán cubiertos y con chubascos abundantes durante toda la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y los 22 grados.

Miércoles 10

Continuarán los cielos nubosos y las precipitaciones. Los termómetros marcarán mínimas de 16 grados y máximas de 24 grados.

Jueves 11

Se esperan cielos con nubes y claros, con chubascos, y temperaturas de entre 19 y 25 grados.

Viernes 12

Las nubes de la mañana darán paso a cielos despejados por la tarde. Habrá lluvias débiles durante las primeras horas. Los termómetros se moverán entre los 16 y los 21 grados.

Sábado 13

Los cielos estarán parcialmente nubosos, ya sin precipitaciones, y las temperaturas oscilarán entre los 13 y los 19 grados.

Domingo 14

Se esperan cielos cubiertos y temperaturas de entre 15 y 22 grados.

Lunes 15

Las nubes de la mañana darán paso a cielos despejados por la tarde. Las temperaturas irán de los 16 grados de mínima a los 22 de máxima.

Martes 16

Se espera una jornada de nubes y claros, con temperaturas de entre 17 y 22 grados.

Miércoles 17

Amanacerá con cielos cubiertos y las nubes se irán retirando a medida que avance la jornada para dejar cielos soleados. Las temperaturas irán de los 18 a los 22 grados.

Jueves 18

Predominarán los cielos soleados y se esperan temperaturas de entre 16 y 25 grados.