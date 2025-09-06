La UE otorga una beca de 1,5 millones a un investigador de la UDC

El Consejo Europeo de Investigación acaba de conceder a un investigador del centro Citeec de la Universidade da Coruña (UDC), Guillermo Lorenzo, una de las becas Starting Grant, dotada con 1,5 millones de euros, para impulsar el proyecto que dirige, Digipro. Este busca desarrollar modelos informáticos que permitan avances en los diagnósticos, y una «detección muy temprana de la progresión del cáncer».

Cuando se produce esta progresión, según explica la Universidade, aumenta la malignidad de las células que forman un tumor y aparece un mayor riesgo. Se manifiesta como cambios en la estructura del tumor a nivel microscópico, pero normalmente se detecta con pruebas como resonancias magnéticas seguidas de biopsia. Según explica Lorenzo, este método puede llevar a una «detección tardía» y no tienen en cuenta características únicas del caso de cada paciente.

Para mejorar los métodos actuales, el proyecto Digipro busca desarrollar nuevos modelos que investiguen «los mecanismos biofísicos que gobiernan la progresión del cáncer a diferentes escalas espaciales, desde el nivel microscópico del tejido al nivel macroscópico del órgano afectado». Con esta investigación se busca desarrollar modelos digitales de pacientes de cáncer para obtener «predicciones personalizadas» de la progresión del tumor que permitan la detección temprana. Así, se podrá predecir cuándo un paciente puede tener un evento de progresión tumoral según sus características.