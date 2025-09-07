Dos años y medio de trámites para techar un patio del Salvador de Madariaga

En octubre de 2022, la Xunta presentó al Ayuntamiento un estudio de detalle para realizar obras en el instituto Salvador de Madariaga y cubrir su pista exterior, pero este documento, que hay que aprobar para desbloquear el proyecto, no se aprobó definitivamente hasta el pleno municipal de mayo. La Xunta inició a continuación las obras, pero han sido más de dos años y medio de trámites, y las versiones que dan las dos administraciones sobre la tardanza difieren.

Según el Gobierno gallego, hubo que «responder a ocho requerimientos del Concello», algo que se hizo «con mucha agilidad». Para el Concello, el documento era «incompleto y con graves errores», y no respetaba «las normas técnicas» de la propia Xunta, que no subsanó los errores hasta mayo de 2024. Entonces «faltaban los informes sectoriales» necesarios, que fueron llegando» hasta la aprobación final actual.

Pero el propio documento que fue a pleno, redactado por la Concejalía de Urbanismo, muestra que en realidad hubo requisitos de modificaciones, pero también retrasos municipales. El documento inicial entró el 11 de octubre de 2022 por registro, y el Ayuntamiento, viendo que «no cumplía con las exigencias de las normas técnicas de planeamiento», pidió corregirlo. La Xunta presentó una nueva versión el 15 de noviembre y los técnicos municipales emitieron un informe técnico el 12 de diciembre. Sin embargo, no se comunicó a la Xunta hasta el 7 de junio de 2023, medio año después.

El Gobierno gallego tardó menos de una semana en presentar una nueva versión, que los técnicos enmendaron en octubre. La siguiente versión llegó en noviembre, y el subsiguiente informe municipal de rechazo en marzo de 2024. Tras nueva versión de la Xunta en abril, hubo al fin un informe favorable de los técnicos municipales en mayo, y ese mes se dio aprobación inicial. A partir de entonces se pidió a varios organismos que emitieran informes, y hubo que incorporar enmiendas al texto, sin que se produjeran retrasos especialmente largos en el proceso. El siguiente paso para construir la cubierta, indican fuentes de la Consellería de Educación, es que el Ayuntamiento les otorgue una licencia de obra, que ya «se solicitó el 28 de febrero». La previsión del Gobierno gallego es que los trabajos, con un plazo de ejecución de cuatro meses, estén terminados «a finales de año».

Medio millón de inversión

El presupuesto de la obra supera los 500.000 euros, y los trabajos construirán una cubierta de 684 metros cuadrados con una estructura de madera laminada. Estará cubierta por «paneles sandwich y chapa blanca microperforada». La altura de esta construcción, que protegerá la pista exterior del centro, será de siete metros.

La Xunta ya puso en marcha otros trabajos de mejora en el centro por unos 1,7 millones de euros. Consisten en renovar 1.750 metros cuadrados de cubierta, así como canalones, bajantes, 255 ventanas y cuatro puertas. Este proyecto de reforma incluye la reparación, limpieza e impermeabilización de las fachadas del edificio, que también se pintarán de nuevo. El Gobierno gallego afirma que ha invertido, o prevé hacerlo, unos 18,6 millones en mejorar 22 centros educativos de la ciudad.