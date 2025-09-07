Las cigarreras honran a Amparo en la Palloza

Las cigarreras no fallan a su cita anual. Como cada año, coincidiendo con el inicio del mes de septiembre, el grupo de Pensionistas de Cigarreras y Tabaqueros acudió ayer, junto a algunos amigos y familiares, a la plaza de A Palloza. Allí depositaron una ofrenda floral en honor a Amparo, protagonista de la novela La Tribuna, de Emilia Pardo Bazán, y protagonista también de la estatua que corona la plaza, frente a la Fábrica de Tabacos.

La novela es pionera del naturalismo en España y pone el foco en los derechos laborales de las mujeres obreras. Con esta ofrenda, las cigarreras coruñesas mantienen viva, año a año, la esencia de solidaridad y defensa de derechos sociales que heredaron de sus madres y abuelas, y que también refleja la novela de Pardo Bazán.