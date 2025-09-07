Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Eirís celebra su Fiesta de la Familia

Eirís celebra su Fiesta de la Familia | IAGO LÓPEZ/ROLLER AGENCIA

El Parque de Eirís se llenó ayer de actividad y música gracias a su tradicional Fiesta de la Familia, con un cartel de propuestas que incluyó hinchables, patinaje, globoflexia, carreras infantiles, actuaciones de música tradicional, torneo de fútbol y hasta un desfile de moda.

