Eirís celebra su Fiesta de la Familia
El Parque de Eirís se llenó ayer de actividad y música gracias a su tradicional Fiesta de la Familia, con un cartel de propuestas que incluyó hinchables, patinaje, globoflexia, carreras infantiles, actuaciones de música tradicional, torneo de fútbol y hasta un desfile de moda.
