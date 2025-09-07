Si no lo leo no lo creo
Feijóo, ‘uno más’ en Riazor
ANTÓN PERULEIRO
«No lo oculto: mi tercer equipo es el Madrid, tras Dépor y Celta», declaró en una ocasión Alberto Núñez Feijóo. Ya había dejado la Presidencia de la Xunta, pero tampoco entonces, aun lejos de San Caetano, quiso mojarse sobre sus verdaderos colores. Durante sus años en el Gobierno gallego se le pudo ver, en calidad de presidente, tanto en Riazor como en Balaídos, pero desde su salto a Madrid la imagen era menos habitual. Ayer, sin embargo, compartió bancada con la exconselleira Marta Fernández Currás en el Dépor-Sporting, aunque seguro que, en esta ocasión, fue más fácil decidirse a quién animar.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Aduanas y Guardia Civil encuentran en el puerto exterior de A Coruña más de 5.000 litros de gasóleo fraudulento
- Una endoscopia de milagro en A Coruña: de la parálisis a caminar en tan solo dos días
- La alcaldesa de A Coruña ve en la salida de Ryanair de Vigo y Santiago una 'oportunidad' para conseguir rutas internacionales
- Marineda City ultima la apertura del nuevo espacio comercial tras la ampliación
- Despliegue en el parque de Eirís para celebrar la fiesta de la familia
- El líder del STL grabó su charla con un concejal de A Coruña en la huelga de la basura
- Los bomberos rescatan en A Coruña a un bebé dentro de un coche
- As Percebeiras: 23 años y cinco planes