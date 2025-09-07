Feijóo, ‘uno más’ en Riazor

«No lo oculto: mi tercer equipo es el Madrid, tras Dépor y Celta», declaró en una ocasión Alberto Núñez Feijóo. Ya había dejado la Presidencia de la Xunta, pero tampoco entonces, aun lejos de San Caetano, quiso mojarse sobre sus verdaderos colores. Durante sus años en el Gobierno gallego se le pudo ver, en calidad de presidente, tanto en Riazor como en Balaídos, pero desde su salto a Madrid la imagen era menos habitual. Ayer, sin embargo, compartió bancada con la exconselleira Marta Fernández Currás en el Dépor-Sporting, aunque seguro que, en esta ocasión, fue más fácil decidirse a quién animar.