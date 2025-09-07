El festival Lóstrego reparte sus premios en la gala final

El Festival Lóstrego, una celebración del cine fantástico y de terror que brindó cuatro días de intensa actividad cultural a la ciudad, cerró ayer su primera edición con un acto de entrega de premios lleno de emoción, creatividad y compromiso con el audiovisual.

El jurado de la Sección Oficial de Cortometrajes distinguió tres obras por su calidad: el Premio Nacional fue para Imago, el Premio Galego recayó en Nai y, finalmente, el Premio Intenacional fue para Algo sobre Ilda. La gala contó con la participación de las personas responsables de la organización y con el equipo del festival, que quisieron agradecer el apoyo recibido por parte del público, de las entidades colaboradoras y del Concello.

A lo largo de estos cuatro días, el público coruñés pudo disfrutar de una amplia programación que combinó proyecciones de cortometrajes y largometrajes, talleres para todos los públicos, charlas, cuentacuentos, exposiciones y actividades lúdicas en torno al género fantástico. Entre los espacios destacados figuró la muestra colectiva dedicada a la icónica figura de Totoro, que reunió obras de 35 artistas. Además del Concello, colaboraron con el festival el Fórum Metropolitano, la asociación ALAS, la productora Fonofox y la entidad Kinemaland: A terra do cinema.