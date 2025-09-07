El Flores Rock puede con todo
El público llena un año más el Barrio de las Flores para disfrutar del festival de rock organizado por los vecinos. Ni la existencia de otras ofertas musicales en la ciudad al mismo tiempo ni la posibilidad de que lloviese echaron atrás a los devotos de la música más contundente
La coincidencia de acontecimientos sociales y deportivos en la ciudad este sábado, así como la amenaza de lluvia, no hicieron mella en la afluencia de público al Flores Rock, ya que los aficionados al metal llenaron una vez más el Barrio de las Flores para revivir su idilio con este estilo musical.
La jornada comenzó con la actuación de Raiade, Benito Kamelas, Konflikto y Demenzia Sozial, esta última la formación que ganó la batalla de bandas de este festival hace unos años en su debut sobre los escenarios. Tras ellos actuaron Soziedad Alkohólica y Nucleus, otro grupo local ganador de la batalla de bandas.
El festival continúa hoy con la realización del Mercado de las Flores desde las 11.00 horas en la plaza central del barrio y las actuaciones de Maghúa a las 12.15 horas, el Dúo Chili a a las 13.15, Collón de Lola a las 14.15h y Yaya DJ a las 15.30 horas.
Las actividades se prolongarán en el barrio hasta las 20.00 horas.
