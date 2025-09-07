Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Flores Rock puede con todo

El público llena un año más el Barrio de las Flores para disfrutar del festival de rock organizado por los vecinos. Ni la existencia de otras ofertas musicales en la ciudad al mismo tiempo ni la posibilidad de que lloviese echaron atrás a los devotos de la música más contundente

Diferentes momentos del festival Flores Rock en su jornada del sábado. | Casteleiro/Roller Agencia

Diferentes momentos del festival Flores Rock en su jornada del sábado. | Casteleiro/Roller Agencia

RAC

A Coruña

La coincidencia de acontecimientos sociales y deportivos en la ciudad este sábado, así como la amenaza de lluvia, no hicieron mella en la afluencia de público al Flores Rock, ya que los aficionados al metal llenaron una vez más el Barrio de las Flores para revivir su idilio con este estilo musical.

El Flores Rock puede con todo

El Flores Rock puede con todo

La jornada comenzó con la actuación de Raiade, Benito Kamelas, Konflikto y Demenzia Sozial, esta última la formación que ganó la batalla de bandas de este festival hace unos años en su debut sobre los escenarios. Tras ellos actuaron Soziedad Alkohólica y Nucleus, otro grupo local ganador de la batalla de bandas.

El Flores Rock puede con todo

El Flores Rock puede con todo

El festival continúa hoy con la realización del Mercado de las Flores desde las 11.00 horas en la plaza central del barrio y las actuaciones de Maghúa a las 12.15 horas, el Dúo Chili a a las 13.15, Collón de Lola a las 14.15h y Yaya DJ a las 15.30 horas.

El Flores Rock puede con todo

El Flores Rock puede con todo

Las actividades se prolongarán en el barrio hasta las 20.00 horas.

El Flores Rock puede con todo

El Flores Rock puede con todo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents