«No hay película posible sin productor, somos fundamentales»

Felipe Lage entró al mundo del audiovisual casi por casualidad, atraído por su hermano Oliver Laxe. Fue llegar y besar el santo, ya que la primera película que produjo, Todos vós sodes capitáns,

se llevó el premio de la crítica en el Festival de Cannes. Desde su local en la calle San Andrés, habla de los inicios de su productora Zeitun Films, de cómo se cocinan los proyectos, de la situación actual del cine y de la curiosidad que despiertan otros idiomas a través de la gran pantalla.

¿Cómo nació Zeitun Films?

Yo era ingeniero informático, pero era una profesión que no me acababa de gustar. A través de mi hermano surgió la oportunidad de empezar en este mundo. Él estaba haciendo Todos vós sodes capitáns y me dijo que le podía ayudar en la producción. Desde el primer momento me resultó algo muy interesante, ya no solo el propio oficio, sino la película que él estaba haciendo. Así surgió la idea de montar una productora. Esto fue a finales del año 2009. Unos meses después finalizamos la película y tuvimos la fortuna de que fue seleccionada en el Festival de Cannes, donde ganamos el Premio de la Crítica.

El estreno soñado.

Sí, es como un cuento de hadas. Luego surgieron otras películas, ya no solo con Oliver, sino con otros directores y directoras y algunas tuvieron relevancia internacional. Así continúa la productora, tratando de trabajar con realizadores que puedan tener proyectos interesantes para acompañarlos y llevarlos a cabo con ellos.

Antes de dar ese paso, ¿ya era un aficionado del cine?

Sí, aunque no era realmente un gran cinéfilo. En la parte de aprender a ser productor hubo también una parte de desarrollar la mirada, desarrollar el conocimiento alrededor del cine. Hay un elemento que contribuye a esto de manera muy fuerte, que es la Filmoteca de Galicia, con esa magnífica programación casi día a día, que también ha ayudado, no únicamente a mí, sino a otra mucha gente. En mi caso ha sido fundamental para desarrollar la curiosidad cinéfila y también conocer más sobre el cine y sobre las películas.

Empezaron en A Gaiteira y ahora están en San Andrés. ¿El proyecto solo tiene sentido en A Coruña o en algún momento pensaron en instalarse en otro lugar?

No creo que solo tenga razón de ser aquí, pero nació aquí. Dentro de lo que son las películas que hacemos, que son de cine de autor, la financiación pública es un elemento muy importante y nos apoyamos tanto a nivel regional, nacional como internacional, pero el apoyo regional desde Galicia es muy importante. Aunque podríamos desarrollar nuestra actividad desde otra comunidad, desde otro país, es algo que no nos hemos planteado.

Cuando hablamos de cine, parece que directores y actores se llevan todo el mérito. ¿Es momento de reivindicar el papel de los productores?

Nuestro trabajo está más en la sombra. Pero lo cierto es que no hay películas sin productor. Hay películas que son hechas únicamente por el director, pero porque ejerce también la función de productor. Realmente no hay película posible sin el productor. Somos fundamentales. No sé si hay que reivindicarlo, es verdad que apenas tenemos presencia pública, más allá de en alguna ceremonia de premios, y también se nos conoce dentro de la industria, pero bueno, así funciona, las estrellas son otros.

¿Los festivales abren muchas puertas?

Efectivamente. El cine de autor son películas de nicho, que interesan a una parte de la población que no es la mayoritaria, así que lo que tienes que hacer es intentar llegar a ellos de la mejor manera posible. Incluso hay que aprovechar esos nichos a nivel internacional, es decir, una parte en España, en Francia, Italia y también América o Asia. Tienes que intentar comercializar tus películas ahí. En este tipo de películas, por los presupuestos que manejas, no tienes capacidad económica de hacer grandes campañas de publicidad. Por eso, cuanto más grande e importante es el festival, más resonancia va a tener la participación de la película, y eso es lo que aprovechas para la difusión. Así que es fundamental que las películas puedan estrenarse y tener un cierto impacto en un festival.

De todos los proyectos que llegan a Zeitun, ¿cuántos se hacen realidad?

Nosotros hacemos aproximadamente un largometraje cada año o año y medio, y también algún cortometraje. La implicación y el trabajo necesario para llevar a cabo un largometraje es algo muy grande, entonces tenemos varios proyectos en desarrollo al mismo tiempo. Tratamos de llevarlos todos a cabo, han sido muy pocos los proyectos que se han ido cayendo por el camino, principalmente por financiación, pero hemos tenido siempre la insistencia de llevarlos a cabo. Llegan proyectos de todo tipo, algunos que no encajan en nuestra línea editorial y otros que sí, pero para los que no tenemos capacidad. Ya no simplemente capacidad de trabajo, sino de financiación. En Galicia, y en España en general, hay más talento que financiación. También tratamos de evitar que los proyectos entren en competición entre ellos. Digamos que es un trabajo muy constante, muy de artesano y se trata de cuidar lo que hacemos de la mejor manera posible.

¿Es complicado mantener esa constancia y delicadeza en un mundo que va muy rápido y en el que las plataformas se llenan de contenidos?

Aunque nos gustaría, no se pueden financiar rápido ni ejecutar rápido. Se cuecen a fuego lento y así pues a lo mejor puede ser también que tengan un sabor más rico, más especial.

Ya llevan tiempo avisando de que el cine se muere, pero ahí continúa.

Bueno, dicen que el cine se muere casi desde que nació. Se moría cuando se pasaba el sonoro, se volvió a morir cuando llegaron las televisiones y se volvió a morir también con el VHS. Cuando trabajas en gestión cultural, cuando creas productos artísticos y culturales, nunca va a ser fácil llevarlos a cabo, pero es una lucha que nos apasiona y ahí seguimos.

¿Es bonito ver que Galicia tiene un papel en el sector y que no es algo anecdótico?

No, no lo es. Hay muchas productoras, mucho talento, muchas películas que llegan, muchas películas que tienen reconocimiento y que tienen una difusión muy importante. Yo creo que más que competir, eso nos refuerza. Ahora, la principal reivindicación que sería esa financiación. Es la reivindicación.

¿La financiación sigue siendo la tarea pendiente?

Sí. Existe, pero es posiblemente insuficiente. Hay muy buenos proyectos que desafortunadamente se quedan por el camino. Hay, repito, más talento, más creatividad y más potencial que financiación.

¿En qué proyectos están trabajando ahora?

Estamos finalizando dos películas, una de ficción que se titula Tralovento de Eloy Domínguez Serén y un documental experimental, Fomos ficando sós de Adrián Canoga. Las películas están finalizadas y buscan un sitio de estreno. También estamos en el desarrollo de varias películas, una que se titula A lumbre de Alejandro Tarraz, que está bastante avanzada, esperamos poder rodar el año que viene, y un proyecto internacional I am here but you can’t see me, de Fveyrouz Serhal.

También demuestran que el idioma no es un barrera.

Sí. Desde el primer momento vimos, por ejemplo, que el gallego no era una barrera. Es cierto que tiene menos posibilidades si centras tu mercado únicamente en España. Pero ya cuando sales de esas fronteras y quieres mostrar tu película en Francia, en Alemania o en Japón, realmente el gallego no supone una barrera, como tampoco lo es cuando vemos películas de Corea del Sur, de Tailandia o de Polonia, de países de los que desconocemos el idioma. Traducir un libro es un ejercicio muy complejo, pero en el cine es mucho más fácil y permite que se difundan trabajos de distintos países. En nuestro caso, hacerlo a través del gallego no ha sido realmente un impedimento, sino que incluso en algunos momentos ha desarrollado o ha motivado una cierta curiosidad.