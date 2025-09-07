Una infancia vivida en Os Mallos

Nací en Foz, pero cuando tenía dos años mis padres, Constantino y Carmen y de profesión molineros, decidieron trasladarse a esta ciudad porque apenas tenían trabajo en el molino. Se instalaron en la calle Eugenio Carré, en que aún vivo en la actualidad, en una época en la que había pocas casas y los alrededores eran campos y huertas. Mi padre murió con solo cuarenta años, por lo que mi madre decidió emigrar a Venezuela cuando yo tenía diecisiete y yo regresé en 2018, ya que ella falleció allí. Durante ese tiempo vinimos a la ciudad en verano y navidades y comprobamos que se hacía más conocida a nivel internacional, sobre todo por el Deportivo, del que yo fundé una peña en Venezuela, y por el trofeo Teresa Herrera.

Mi primer colegio fue la academia Atenca y después el colegio Karbo y el instituto de Zalaeta, tras lo que estudié en la Escuela de Empresariales hasta que marché a Venezuela, donde terminé mi formación, que me permitió trabajar como contable en Caracas en la zona de La Candelaria, donde vivíamos y había muchos emigrantes gallegos y portugueses.

Con el tiempo monté mi propia empresa de servicios y comercialización y me casé con María Anastasia. Tras jubilarme, como la economía del país no estaba bien, decidí regresar y disfrutar de mis amistades coruñesas, aunque aún tengo propiedades en Venezuela alquiladas a gallegos afincados allí.

Tengo un gran recuerdo de mi niñez y juventud en A Coruña, sobre todo de mis compañeros del colegio, como Augusto Gómez, Bernardino, Juan Regueira, Linorca, Yolanda, Mari y Ana. Jugábamos en la calle o, si llovía, en los portales de las casas, así como en los campos de los alrededores, como el de la Peña, en el que se llevaba la ropa para secar y clarear cuando hacía buen tiempo, ya que muchas familias la lavaban en los lavaderos y fuentes de la zona, como el de A Coiramia, al que íbamos con frecuencia a jugar y a coger ranas y lagartos. También allí nos refrescábamos en verano, ya que era tan grande que casi nos podíamos bañar dentro.

Nuestros juegos de aquellos años eran las bolas, las chapas, el che, la pelota y las postalillas. Cuando teníamos que irnos a casa, antes de que anocheciera nuestras madres nos llamaban a grito pelado desde las ventanas para que volviéramos. Si nos hacíamos los despistados y bajaban a buscarnos, nos podíamos ganar un tortazo y quedarnos en casa al día siguiente.

Ir al cine era uno de nuestras diversiones favoritas, sobre todo los domingos, en los que las películas infantiles siempre eran de indios, romanos, piratas y todo tipo de aventuras que luego revivíamos con nuestra pandilla jugando en los campos. Los cines España, Monelos y Finisterre fueron a los que acudí de pequeño, aunque en mi primer regreso a la ciudad desde Venezuela me encontré con que habían abierto uno al lado de mi casa, el Alfonso Molina, donde vi la película El planeta de los simios. Era una gran sala , en la que también se hacían actuaciones musicales, pero por desgracia duró pocos años y luego se convirtió en un garaje.

Si nos apetecía comer algo, nos íbamos a la finca que había en el alto de la calle San Luis donde había un sanatorio, cuya muralla saltábamos para coger manzanas e higos. Cuando íbamos a la estación de San Cristóbal, nos acercábamos a las plantaciones de maíz que había en la zona para darnos unos buenos atracones con las espigas, así como con las patatas de las fincas del lugar, que asábamos en hogueras .

Recuerdo que todos los años aparecía por el barrio un circo callejero de gitanos que traían una cabra y una mona a los que hacían subir por una escalera y realizar cabriolas en su parte más alta, mientras les acompañaban tocando una trompeta y gran tambor para que la gente saliera a las ventanas y les lanzaran monedas. En verano me iba con mi pandilla a disfrutar de las playas de Riazor, Orzán y Lazareto, así como a las de Santa Cristina y Bastiagueiro algunas veces. Al volver solíamos bajar al centro para pasear y vivir el gran ambiente que había en la ciudad, especialmente el juvenil, ya que después íbamos a los bailes de la sala La Granja.

Fue una pena que en plena juventud me tuviera que ir con mi madre a un país tan lejano como Venezuela, aunque no me puedo quejar porque también pude conocer a otros amigos que me hicieron llevadero estar tan alejado de mi ciudad.

En la actualidad disfruto de mi jubilación con salud y escribo mis memorias, sobre todo de mis años en Venezuela. También formo parte de la asociación de vecinos de Os Mallos, en la que tengo una peña formada por Anxo Barreiro, Víctor García, Gonzalo Gómez, Julio Rozadas, Antolín, Enrique Castillo, Leopoldo y Mari Carmen Romero.

Testimonio recogido por Luis Longueira