La Justicia obliga a dejar entrar en un sorteo de horas a un mozo de almacén con limitación física

La Justicia ha prohibido a una empresa de logística coruñesa excluir de los sorteos para trabajar en días festivos al mozo de un almacén de Sabón con limitaciones físicas que no puede cargar determinados pesos. Una técnico de prevención de riesgos laborales de la empresa indicó que era para prevenir riesgos laborales, pero el Juzgado de lo Social n15 de A Coruña señala que se ha violado el dercho «a la no discriminación por estado de salud» del trabajor, y obliga a dejarle participar como un empleado más. Además, la empresa deberá indemnizar al hombre con 2.000 euros.

De acuerdo con la sentencia, el mozo de almacén lleva trabajando en su empresa desde 1999, y ha sido declarado como «apto con limitaciones» desde 2018. E hombre «no debe realizar tareas que conlleven manipulación manual de cargas superiores a cinco kilos» cuando impliquen flexión lumbar, es decir, agacharse. El hombre había prestado algunos servicios en festivos en Semana Santa entre 2019 y 2023, pero en 2024 y 2025 la emprsa no le permitió presentarse en el sorteo para desempeñarlos.

El juzgado también recoge un correo que había enviado una técnico de prevención de riesgos laborales en 2012 al personal del almacén, señalando que, por recomendación del servicio de vigilancia de salud, los trabajdores con limitación de tareas «no podrán realizar horas extraordinarias». Y, en un informe del servicio de prevención de 2025, se «contraindica» la prolongación de la jornada de un trabajador «por principio de precaución y de cara a salvaguardar la seguridad y salud» del empleado.

Pero el trabajador puso una demanda contra la empresa afirmando que esta lo hace objeto de trato discrimientario», solo por el hecho de «tener su puesto readaptado en el almacén donde presta servicios». La compañía, que aplicó el mismo criterio a otros empleados respondió que lo hizo para salvaguardar «su integridad física» y por prevención de riesgos laborales, pero para el Juzgado de lo Social es una «conducta discriminatoria». Según afirma, el correo enviado en 2012 es «claramente insuficiente» para acreditar que no se permita participar a trabajadores con limitaciones en el sorteo: entre otros argmentos, en Semana Santa no se realizan horas extraordinarias, pues el trabajo se compensa con días de descanso.