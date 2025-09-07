Una nueva tercera ronda para un nuevo barrio: un carril menos y espacio peatonal

La tercera ronda se prepara para una nueva transformación ligada al futuro barrio de San Pedro de Visma, cuyas obras de urbanización arrancaron el año pasado. En este caso, en el marco de estas actuaciones, el Concello ha contratado el diseño de la reforma del vial, que el plan de urbanización prevé que se estreche en su tramo inicial, entre la rotonda del Pavo y la que se encuentra unos 300 metros más adelante.

La reurbanización se centrará en el tramo denominado Ronda del Real Club Deportivo de A Coruña, y, según fuentes municipales, con el fin de dar servicio al nuevo barrio y facilitar espacios de tránsito peatonal y bicicletas para sus residentes. Los promotores cuentan con edificar en el ámbito cerca de 3.600 nuevos pisos en la zona de fincas y casas unifamiliares entre el Ágora, las casas de Marineros y la zona de la tercera ronda.

Metrovacesa ha puesto viviendas a la venta con precios entre 299.500 y 417.000 euros

La modificación de la tercera ronda que ahora contrata el Concello ya estaba incluida en el proyecto de urbanización aprobado en 2023, a propuesta del propio Ayuntamiento. Los promotores lo introdujeron tras un informe firmado por el ingeniero de caminos municipal. Este documento también instaba a rediseñar las calles que se construirán dentro del polígono para conseguir una «mayor área peatonal en detrimento del espacio para el vehículo privado» y ampliar los carriles para bicicletas previstos. El proyecto de urbanización recoge que, con el estrechamiento de la vía, los tres carriles por sentido actuales pasarían a ser dos, para dar paso a «aceras en ambos márgenes», así como nuevo arbolado y un carril bici. El plan del 2023 estriba la intervención en la necesidad de «obtener para el ámbito y su entorno» un modelo de desarrollo urbano más «sostenible y humanizado», y también incluye directrices para los viales interiores del ámbito, que propone rediseñar para obtener «mayor área peatonal», en detrimento del espacio reservado al coche particular. El proyecto plantea la ampliación del trazado del carril bici y la implantación de pavimentos drenantes en áreas de aparcamiento en batería, así como el ajuste de plazas de aparcamiento en superficie a las «estrictamente necesarios», en beneficio de la plantación del arbolado para «naturalizar el espacio de circulación».

En relación a los espacios libres, estos deberán ser «lo más naturales posible», con especies adaptadas a las condiciones climáticas de A Coruña, con el fin de configurar «un lugar agradable de descanso, paseo o reunión», con mobiliario urbano adaptado, áreas biosaludables y zonas de juegos infantiles.

Pisos ya a la venta

Las obras de urbanización del ámbito arrancaron el verano pasado tras dos décadas de planes. Una de las promotoras, Metrovacesa, ya ha lanzado la comercialización de parte del proyecto, bajo el nombre de Torre Aura. Se trata de 96 viviendas de entre dos y cuatro dormitorios, con superficies desde 72 metros cuadrados y precios que oscilan entre 299.500 y 417.000 euros. La inversión estimada en este primer bloque asciende a 28,5 millones de euros. Las viviendas contarán con dos plazas de garaje, zonas verdes comunitarias, gimnasio y sala común.

Este mismo año, el Concello también daba luz verde al estudio de detalle para otros dos inmuebles de la promotora en la zona de entre 9 y 15 alturas. Además de Metrovacesa, hay proyecto de promotoras como Arial, Promexín, Cricorde y Visma Homes.

Los proyectos de edificios más avanzados son de vivienda libre, pero los promotores sostienen que el 26% de las viviendas, menos de mil, serán protegidas —es decir, a precio tasado—. Buena parte de la vivienda protegida construida por promotores privados (y en Visma no hay ningún proyecto público en marcha) se destina a la venta, pero la junta de compensación señaló en su día que «hay interés por parte de algún promotor para vivienda de protección en alquiler».