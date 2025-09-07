El PP tilda la zona tensionada de «fracaso» y la llevará a pleno

El grupo municipal popular formulará una pregunta oral en el pleno de la próxima semana sobre el problema de la vivienda, en concreto, sobre su balance desde la entrada en vigor, hace un mes, de la zona tensionada. El PP considera que «las zonas tensionadas son un fracaso absoluto», ya que, a su juicio, el «97% de viviendas en alquiler» son de pequeños tenedores porque, abundan, «fue la inversión de la clase media con sus ahorros para obtener una pequeña rentabilidad complementaria con su pensión».

El PP argumenta que la ley de vivienda estatal «da mucha inseguridad jurídica», lo que lleva a que algunos prefieran no alquilar. La formación hace referencia a las «30.000 viviendas vacías» que hay en la ciudad y pregunta a la alcaldesa sobre las medidas en marcha «para ponerlas en el mercado». «Ninguna» a juicio del PP.