Los programas escolares del Concello reciben 425.000 euros
A Coruña de Aventura y A Coruña Tardes son los programas educativos que financiará el Concello en los centros públicos de la ciudad en colaboración con la Federación de Anpas y a los que dedicará este curso 425.000 euros.
El primero de los programas contará con visitas escolares para conocer la historia de la ciudad. También se harán recorridos sobre temas históricos y artísticos, además de rutas urbanas animadas para los más pequeños. Otra iniciativa son investigaciones sobre historia de los barrios y la ciudad mediante un trabajo de campo.
A Coruña Tardes consistirá en actividades extraescolares de teatro, expresión plástica, ciencia y nuevas tecnologías. A ellos se sumarán actividades deportivas, lúdicas orientadas al aprendizaje de idiomas, un programa de conciliación familiar durante este mes y campamentos urbanos en junio y julio.
