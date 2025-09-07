El Recorda Fest cierra con ‘sold out’
El Recorda Fest clausuró su segunda y última jornada de conciertos en el muelle de Calvo Sotelo con el cartel de completo. Efecto Pasillo, Fran Perea, Despistaos, Álvaro de Luna, La Reina del Flow, Kate Ryan, Juan Magán y Henry Mendez fueron los encargados de poner música a los 12.000 asistentes que agotaron todas las entradas disponibles para el sábado. Una de las artistas, Leire Martínez, se atrevió a cantar el Miudiño durante su actuación y fue agasajada con un ramo de rosas que la hizo romper a llorar. El festival cierra así una edición de éxito, ya que el viernes despachó 8.400 tickets.
