Un vivero de empresas en A Coruña a escala humana

Cuando Rosalía Mera ideó, hace más de dos décadas, el Centro de Iniciativas Empresarias Mans al abrigo de la Fundación Paideia Galiza, el término coworking todavía no había sido importado, y el concepto de vivero de empresas sonaba ajeno. Hoy proliferan los espacios de trabajo colectivos como una alternativa a la compartimentación de los despachos, pero entonces todavía era una rareza la existencia de lugares pensados para dar un pequeño empujón a proyectos emergentes. «Esto empezó a construirse en 2001 y abrió en 2004. Ella [Rosalía Mera] se había fijado arquitectónicamente en un centro comercial que había en Postdam, le gustaba el concepto de espacios abiertos y la balconada, el tipo de relación», cuenta el vicepresidente de la Fundación Paideia, Guillermo Vergara.

Cuando Paideia adquirió la nave, el uso de la instalación todavía no estaba perfilado, pero sí el que sería el espíritu del proyecto: brindar espacio y espaldarazo al emprendimiento en un momento en el que la ciudadanía apostaba por los negocios por cuenta propia tras perder sus empleos. Pero no solo eso. «Nuestro gran valor es que nos conocemos, que sabemos cómo evolucionan las empresas y, si institucionalmente les podemos ayudar, lo vamos a hacer» , cuenta Vergara.

El vicepresidente de Paideia, Guillermo Vergara, y la responsable de Mans, Raquel Lagares. / Iago López / Roller Agencia

Veinte años después de su inauguración en el polígono de Pocomaco, el centro se sitúa como el tercer mejor vivero mediano de empresas de España, según el Ranking Funcas, tres posiciones por delante del año pasado. Para las empresas emergentes, supone algo tan importante como un punto de partida. «Hay veces que tienes una idea, pero antes de empezar ya te están cargando el teléfono, la limpieza, el alquiler, y sin saber si tu proyecto es viable o no, te pasas los primeros meses apostando», explica Vergara.

La idea del centro Mans trasciende al simple ‘cascarón’, y trabaja por ser más que un recinto de alquiler de despachos con una función meramente inmobiliaria. «Si la Fundación quisiese ofrecer simplemente una gestión económica de nuestros alquileres del espacio, se haría una cesión y un contrato, pero la relación es lo que lo mantiene vivo. Lo que se gana en este centro se reinvierte en las instalaciones y en las iniciativas de cooperación social con las que trabajamos. No somos de lo público, pero en los privado somos diferentes», explica la responsable de Mans, Raquel Lagares.

Una idea que el centro quiere imprimir desde el nombre, Mans, que habla de esa relación «mano a mano» que trasciende a avances tecnológicos y nuevos modelos empresariales. La propia arquitectura del edificio anima a esta relación: aunque cada usuario tiene un espacio particular reservado, la confluencia surge de forma natural en las zonas comunes. La cafetería, el gimnasio, la sala de juegos o las terrazas exteriores actúan como algo más que un entorno amable para trabajar. «Se comparte un poco eso del riesgo. Uno, cuando va a emprender, siempre tiene miedo, igual que cuando se busca un trabajo nuevo. Si estoy acompañado en esa incertidumbre de cómo va a ir mi negocio por otras personas que también la comparten, eso se ve como un proceso y no como un obstáculo», señala Vergara. ¿Y cuándo deja uno de considerarse emprendedor? Para la ley autonómica, a los 42 meses. En el centro Mans, el plazo se dilata un poco más. «Hay gente que inicia un proyecto y, a lo mejor, a los tres años aun les cuesta llegar a fin de mes. El concepto de emprendedor es relativo. Hay gente que empieza como emprendedor y se ha convertido en pequeña empresa que ha contratado gente y va creciendo, u otras que están aquí como empresas consolidadas», explica Vergara. El centro Mans, en definitiva, busca que emprendedores de distintos sectores compartan preocupaciones, estrategias y puntos de vista no tanto en torno a una mesa de reuniones, sino más bien frente a un café.

En esta línea operan algunas de las iniciativas que promueve la dirección para favorecer la cohesión y la comunicación en un recinto en el que comparten espacio, a día de hoy, 34 empresas. Sus trabajadores no solo coinciden en las zonas comunes, sino también en jornadas, encuentros, sesiones de networking, seminarios, talleres o incluso actividades más lúdicas, como cursos de cocina o concursos de karaoke. «La idea es promover que la gente se relacione de otra manera, y no solamente en el contexto empresarial. Por eso esta estructura tiene dos espacios: uno, en el que las empresas y emprendedores tienen su lugar, y otro, la parte musical y audiovisual», explica Raquel Lagares.

Habla de los Estudios Mans, espacio de grabación y plató audiovisual integrado en el centro empresarial y que ya ha dado acogida a iniciativas como una residencia musical en colaboración con Radio3, la aceleradora de iniciativas musicales Sonemerxente, jornadas formativas y concursos de bandas. «Todos estos eventos colaborativos y de encuentro también llaman la atención, porque aquí se hacen programas de radio, vienen grupos de música, y todo eso lo abrimos a las empresas. Eso enriquece también», añade Lagares.

No hay un sector predominante entre los inquilinos de Mans, que se reparten entre ámbitos como el tecnológico, el audiovisual, la ingeniería o la arquitectura. En los últimos tiempos, ha aumentado la presencia de proyectos de modelo cooperativo, como también el peso de las iniciativas relacionadas con la economía social. Y por eso, aunque para entrar en el centro el proceso es tan sencillo como personarse en las instalaciones y explicar tu proyecto, no todo el mundo encontrará acomodo entre sus paredes. «Las propuestas se evalúan desde la perspectiva de los valores. No va a entrar ninguna empresa que no comparta los valores de la Fundación. No veríamos sentido a que se instalase aquí una casa de apuestas, por ejemplo. Por lo demás, nosotros, a quien llega, le explicamos cómo funciona el centro y las condiciones económicas ventajosas para emprendedores. La persona solo tiene que venir con su portátil. El resto lo preparamos nosotros», concluye Lagares.

«Aquí puedes compartir preocupaciones con otras empresas con una realidad similar a la tuya»

Marina Pérez y Matías Losada, de la productora audiovisual Marma. / Iago López / Roller Agencia

La productora audiovisual Marma vio la luz hace más de una década, pero se instaló en el centro Mans hace cinco años. Entremedias, el proyecto, encabezado por Marina Pérez y Matías Losada, se había formalizado como cooperativa, un modelo hacia el que el centro empresarial enfoca su apuesta en los últimos tiempos. Mudarse del centro de la ciudad, en su caso, brindó algo más que un espacio amable para trabajar. «Esto nos abrió muchas oportunidades en relación con otras empresas, y también con la propia Fundación Paideia», explican Pérez y Losada. El objeto de Marma también entronca con esos «valores» que figuran como requisito para acceder al centro: desde allí desarrollan proyectos del ámbito cultural, de divulgación medioambiental o emprendimiento musical, así como servicios audiovisuales para terceros. «Con la Fundación hacemos proyectos de seguimiento medioambiental, de obras y mejoras de regeneración», señalan. El proceso de transformación hacia el modelo cooperativo también está dando sus frutos, y no solo a nivel logístico y fiscal gracias a la colaboración con otros proyectos, sino también debido al empujón de Espazo Coop, asociación de cooperativas que da soporte a las iniciativas que van surgiendo «La jerarquía es completamente horizontal en la toma de decisiones. Si se incorporasen otros socios, tendrían el mismo poder de decisión que nosotros». Ser inquilinos del centro Mans les brinda la oportunidad, asimismo, de estar en contacto con otras iniciativas empresariales que, sin ser del mismo sector, pueden enriquecerse mutuamente. «Casi lo más importante es venir aquí, socializar, despreocuparte un poco y compartir tus preocupaciones con otras pequeñas empresas que tienen una realidad similar a la tuya. Al final, cuando empiezas con una empresa estás un poco perdido, con tu compañero en un círculo más reducido. Así puedes ir haciendo redes, compartir clientes, trabajar para ellos o , simplemente, tomarte un café», cuentan.

«Para nós é fundamental a cooperación, está na nosa forma de traballar»

Ana Isabel Rodríguez e Victoria Muíño, de MedAtlantia / Iago López / Roller Agencia

A consultora MedAtlantia presta, dende Pocomaco, servizos de consultoría técnica en xestión integral de proxectos, e asesora a empresas de economía social para acceder a fondos europeos. Constituída como cooperativa de traballo asociado, leva a colaboración no ADN dende a súa concepción. «Para nós é fundamental a cooperación con calquera iniciativa, entidade ou emprendedor. Vai na nosa forma de traballar», explican Ana Isabel Rodríguez e Victoria Muíño. MedAtlantia naceu en 2018, pero chegou a Mans hai dous anos.

No seu caso, nunca existiu a oficina convencional. Comezaron a andaina nun dos centros empresariais municipais, similar en vocación que o centro Mans, pero con prazos máis curtos. «O do Concello só permite instalarse a proxectos que estean empezando, e nós queriamos buscar un espazo así. Atopamos este, que fomenta a axuda ás cooperativas e ás entidades de economía social, e lanzámonos», relatan. As esixencias do traballo intelectual que desenvolven en MedAtlantia, sinalan, atopan momentos de respiro nos espazos compartidos do centro. «Poder conectar con persoas doutros ámbitos é fundamental. Trae aire fresco, permite pensar ideas novas tomando un café», explican.

Tamén fomenta a construción dunha rede entre as empresas do centro, que saben que, en moitas ocasións, a orientación laboral necesaria en determinado momento pode estar na porta do lado. «Ás veces manexamos proxectos de índole moi técnico dos que non temos coñecementos suficientes, e apórtanos moitísimo falar con iniciativas do ramo que estean aquí», exemplifican. Porén, o valor da relación que promove o centro, para elas, non está tanto no eido laboral como no informal: «Ás veces é máis fácil conectar en espazos informais, como os talleres de teatro ou os concursos de karaoke, nos que saes da rutina», relatan.

