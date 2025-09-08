Abre el plazo de solicitudes para el programa de natación infantil

El Ayuntamiento abre hoy el plazo de solicitudes para el programa de natación escolar. El programa, que se desarrolla en colaboración con la Federación de Anpas y centros públicos de educación primaria va dirigido específicamente al alumnado de tercero y cuarto de primaria. Este año, la oferta será de 415 plazas, con las actividades repartidas entre las instalaciones de las piscinas municipales de Riazor, San Amaro y del complejo polideportivo de San Diego. El plazo de solicitudes estará abierto hasta el día 14 de septiembre en la web municipal.