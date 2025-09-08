Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Abre el plazo de solicitudes para el programa de natación infantil

RAC

A Coruña

El Ayuntamiento abre hoy el plazo de solicitudes para el programa de natación escolar. El programa, que se desarrolla en colaboración con la Federación de Anpas y centros públicos de educación primaria va dirigido específicamente al alumnado de tercero y cuarto de primaria. Este año, la oferta será de 415 plazas, con las actividades repartidas entre las instalaciones de las piscinas municipales de Riazor, San Amaro y del complejo polideportivo de San Diego. El plazo de solicitudes estará abierto hasta el día 14 de septiembre en la web municipal.

