Usar el altavoz del móvil o comer en el bus o el taxi conllevará una multa de 200 euros en A Coruña

Las personas que usen altavoces como el del móvil para poner música o conversaciones en alto en el bus o en taxi, que coman en el asiento o que lleven vasos o botellas sin chapa recibirán multas de 200 euros como autores de infracciones graves. Así figura en el texto definitivo de la nueva ordenanza de movilidad que el Concello llevará a pleno este jueves; la actual ordenanza de transportes ya incluye una prohibición general de portar paquetes que puedan «molestar o manchar a los viajeros», pero fuentes conocedoras indican que se necesitaba aclararla.

La prohibición de comer o usar altavoces no estaba en la versión de la ordenanza que recibió aprobación inicial en junio. Pero esta recibió 32 alegaciones, entre ellas peticiones de la representante de la Universidade da Coruña (UDC) en la Mesa de Mobilidade Sostible y de la Compañía de Tranvías, la concesionaria del autobús, para introducir nuevas restricciones para los usuarios, que entrarán en vigor «cuando se formalice el nuevo contrato» de buses urbanos: actualmente la concesión está prorrogada mientras se prepara un nuevo concurso.

El Concello también aceptó alegaciones del comité de empresa de la compañía de buses, y estableció la obligación de que «todos los vehículos dispongan de sistemas de climatización» y aclaraciones sobre mascotas. La ordenanza incorpora que deben subir al bus en transportín, que no podrá ocupar «asiento adicional» ni obstruir las puertas o zonas de paso del bus. La persona que lleve la mascota será responsable de «la actitud del animal». Sí se ha añadido, según reclamó la asociación coruñesa de agrupaciones vecinales, que puedan subir perros guía y de asistencia. Llevar animales incumpliendo estas condiciones supone también una multa de 200 euros, al igual que comportamientos como no pagar la tarifa, subir o bajar de transporte público con este en marcha, increpar a otras personas, desobedecer al conductor o meterse en el bus cuando el responsable indique que no hay sitios disponibles. También se penará con 200 euros fumar, tomar alcohol o consumir drogas.

Los conductores pidieron además una nueva redacción del apartado sobre el acceso de personas con movilidad reducida, que ahora indica que podrán subir al bus por la puerta de bajada cuando se extienda la rampa de acceso o, si bastase, con el kneeling (un sistema que hace descender la carrocería), teniendo «derecho preferente» para ocupar el espacio señalizado.

Sanciones muy graves

Y la Compañía de Tranvías reclamó, con éxito, que se incluya explícitamente la prohibición de subir a un transporte público con un VMP, que el Concello considera ahora una infracción «muy grave», que se penará con una multa de 500 euros. En cambio, sí que se permite subir al bus con una bicicleta plegable, si está retraída, como respuesta a una alegación en este sentido de la asociación Mobi-Liza.

Incorporarse al bus con patinete eléctrico se equipara así a llevar consigo «materias inflamables, explosivas o peligrosas» y a portar armas de fuego, conductas que tienen la misma sanción. Posiblemente, por la posibilidad de que se produzcan incendios o pequeñas explosiones en la batería del vehículo.

Que un taxista no ayude a subir a una persona que lo precisa es una infracción «muy grave»

El Concello aceptó una alegación del PP sobre la ordenanza de movilidad que se votará en el pleno de este jueves, estableciendo que los taxistas deben prestar «toda la ayuda precisa» a las personas con movilidad reducida en el embarque y desembarque del coche, tanto con los sistemas de anclaje y seguridad como para acomodar maletas y sillas de ruedas. No ayudar a usuarios con movilidad reducida se considera una infracción «muy grave», con multa de 3.000 euros y posibilidad de cancelar la licencia de taxi.

El PP respaldó otras alegaciones sobre los taxis, que fueron también presentadas por las asociaciones de profesionales del sector. El Concello ha aceptado varios cambios, como incluir que los usuarios puedan escoger qué taxi quieren entre los dos primeros de la parada, o flexibilizar la comunicación de altas y bajas de los asalariados adscritos a un vehículo al Concello. Se permite recoger usuarios más de 50 metros de las paradas y circular por zonas peatonales para prestar servicio a personas con movilidad reducida, y se tipifica como una infracción grave no pagar la tarifa, con multa de 200 euros.