Una boda ‘sportinguista’ en María Pita

El día de tu boda siempre es inolvidable, para bien o para mal. Lo será para bien, sin duda, para Artur y Nadia, que este sábado oficializaron su unión en el palacio de María Pita. La primera de las grandes sorpresas del día les esperaba fuera: a su salida del consistorio, la pareja, acompañada de sus familias, coincidió con la previa de los aficionados del Sporting de Gijón que se desplazaron a la ciudad para ver jugar a su equipo contra el Dépor. Los hinchas, que hacían tiempo para el encuentro en las terrazas de la plaza, no dudaron en recibir a los novios con cánticos de «¡Son del Sporting, los novios son del Sporting!» . Sean o no del Sporting —seguro que un poquito sí desde este sábado—desde aquí les deseamos toda la felicidad del mundo. ¡Que vivan los novios!