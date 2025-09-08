Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Si no lo leo no lo creo

Una boda ‘sportinguista’ en María Pita

ANTÓN PERULEIRO

El día de tu boda siempre es inolvidable, para bien o para mal. Lo será para bien, sin duda, para Artur y Nadia, que este sábado oficializaron su unión en el palacio de María Pita. La primera de las grandes sorpresas del día les esperaba fuera: a su salida del consistorio, la pareja, acompañada de sus familias, coincidió con la previa de los aficionados del Sporting de Gijón que se desplazaron a la ciudad para ver jugar a su equipo contra el Dépor. Los hinchas, que hacían tiempo para el encuentro en las terrazas de la plaza, no dudaron en recibir a los novios con cánticos de «¡Son del Sporting, los novios son del Sporting!» . Sean o no del Sporting —seguro que un poquito sí desde este sábado—desde aquí les deseamos toda la felicidad del mundo. ¡Que vivan los novios!

