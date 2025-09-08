Chubascos avanzan una semana lluviosa en A Coruña

A ratos algo de sol, a ratos llovizna y con varios chubascos más serios. Con ese vaivén pasó el cielo de A Coruña este domingo, en una suerte de adelanto de una semana que, según las previsiones meteorológicas, viene ya con bastante más lluvia que sol.

Hoy lunes 8 de septiembre Meteogalicia no prevé precipitaciones en A Coruña. Será un día con alternancia de nubes y claros. Los termómetros marcarán 11 grados de mínima y 20 de máxima.

Mañana martes día 9 la jornada comenzará con más nubes. Meteogalicia espera cielos muy cubiertos durante la primera mitad del día y chubascos por la tarde, con las temperaturas sin apenas cambios.

Para el miércoles día 10 Meteogalicia anuncia alternancia de nubes, claros y chubascos que se sucederán de manera intermitente a lo largo de la jornada. Suben las temperaturas: 15 grados de mínima y 22 de máxima.

Para el jueves día 11 y el viernes 12 también se esperan precipitaciones en A Coruña. Solo a final de semana Galicia registrará previsiblemente una recuperación de la influencia anticiclónica y ahí sí se rebajarán las probabilidades de lluvia, una situación que llegará acompañada de una recuperación de los termómetros el sábado 13 y el domingo día 14 con un leve ascenso de las temperaturas. Más información.