El Concello cambia de sitio la estación de BiciCoruña de rúa Nova
Los servicios municipales la volverán a montar en una ubicación próxima
El Ayuntamiento de A Coruña cambiará la ubicación de la estación de BiciCoruña en rúa Nova, que todavía no estaba funcionando. Desde el Concello explican que advirtieron que se estrechaba demasiado el carril bici y que podrían surgir problemas de seguridad vial al ser una zona de alta afluencia de tráfico y de peatones.
Tanto la estación de rúa Nova, como la del Cantón Pequeño, fueron instaladas en las últimas semanas de agosto, pero todavía no estaban operativas para el depósito y recogida de bicicletas, tanto eléctricas como manuales. Entre ambas suponían añadir más de una veintena de puestos y material en pleno centro de la ciudad.
El cambio en el punto de rúa Nova se desmontará para después volver a instalarlo en una nueva ubicación céntrica y próxima, según han explicado fuentes municipales.
Mientras tanto, BiciCoruña sigue batiendo récords. En julio alcanzó los 172.000 usos. La red ya cuenta con 52 bases, aunque el objetivo del Gobierno municipal es alcanzar las 80 en los próximos meses.
