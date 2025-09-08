El Concello recupera el proyecto para reordenar el tráfico en la plaza de Ourense

La culminación del cambio de tráfico en la plaza de Pontevedra para permitir atravesarla desde la calle Teresa Herrera hacia el paseo marítimo hace que el Gobierno local se plantee ahora introducir modificaciones en la regulación circulatoria de la plaza de Ourense, uno de los puntos más transitados de la ciudad y con una mayor complejidad a la hora de evitar los atascos.

El Concello adjudicó antes del verano un contrato menor para la redacción de un estudio de posibilidades de cambios en la forma en la que actualmente se circula en la plaza, aunque a preguntas de este periódico no da detalles de qué objetivos persigue con esta iniciativa. Se trata de una aspiración ya antigua entre los responsables municipales, que se descartó durante el mandato de Marea Atlántica a causa de la dificultad técnica que implican las alteraciones del actual sistema.

En el primer mandato de Inés Rey, el concejal de Movilidad, Juan Díaz Villoslada, planteó en 2021 mejorar la circulación en las plazas de Pontevedra y Ourense, aunque no llegó a poner en marcha estos proyectos. El edil optó por esperar a que se instalase el carril bus de Juan Flórez —actuación congelada por el actual Ejecutivo municipal— y a que se desarrollase la transformación de los muelles, aunque esta iniciativa se pondrá en marcha a un plazo aún más largo.

La prohibición de cruzar desde Fontán a avenida do Porto es el principal problema en la zona

La intención de Villoslada en la plaza de Pontevedra era permitir el giro hacia Juana de Vega desde San Andrés para salir de la ciudad, ya que se comprobó que el tráfico en ese sentido es muy reducido, cuando el que utiliza Juan Flórez para abandonar el casco urbano es muy elevado. Pero la modificación introducida finalmente por el Concello no fue esa, sino la de favorecer el tránsito por el istmo coruñés hacia Riazor a través de la plaza, que ahora se realiza en exclusiva por el túnel que se inicia en Juana de Vega y se colapsa en su salida casi a la altura del paseo marítimo.

El problema que se pretendía solucionar el Concello en la plaza de Ourense es la prohibición de circular de forma directa desde la calle Fontán, que recibe el tráfico procedente de Juan Flórez, y la avenida do Porto, ya que esta regulación impide utilizar el túnel de la Marina a quienes entran en la ciudad por la avenida de Arteixo. La única posibilidad que tienen esos conductores es seguir por la calle Juan Flórez y descender por Marcial del Adalid hasta Linares Rivas para alcanzar la plaza de Ourense y girar allí hacia avenida do Porto, lo que les permite acceder a Monte Alto a través del túnel de la Marina.

A este problema se suma el de que los vehículos que circulan por los Cantones y giran hacia la calle Entrejardines no pueden hacerlo de nuevo hacia el sentido de avenida do Porto que se dirige hacia el túnel. Esta posibilidad tampoco existirá cuando concluya la reforma de los Cantones, ya que Entrejardines pasará a ser peatonal. Antes de la construcción del paso subterráneo de la Marina, quienes deseaban alcanzar el existente bajo la plaza de María Pita podían girar en avenida do Porto en ese sentido a la altura de la Autoridad Portuaria.

Villoslada señalaba hace ahora cuatro años que la apertura al público de los muelles de la Batería y Calvo Sotelo, entonces solo un proyecto, abría nuevas posibilidades en la regulación de la plaza de Ourense, ya que los terrenos portuarios —cerrados todavía al tráfico— ofrecerían soluciones hasta el momento imposibles de aplicar.

Algunos de los participantes en el concurso convocado por el Gobierno local de Marea Atlántica en 2018 sobre el futuro del puerto ya hicieron propuestas en este sentido. El equipo redactor del proyecto Nósfíos sugirió enterrar el tráfico entre avenida do Porto y plaza de Ourense, así como entre este último lugar y la plaza de Pontevedra. También propuso derribar el viaducto de Linares Rivas y desviar el tráfico por detrás de la Delegación del Gobierno hasta avenida do Porto. La propuesta Growing Together defendía la instalación de una rotonda para regular el tráfico en la plaza de Ourense.

«Hay que esperar por los Cantones»

«Es una zona complicada y el principal cruce de la entrada a la ciudad, así como donde se congestiona el tráfico», afirma Ricardo Villamisar, presidente de la asociación Tele Taxi. En su opinión, «es un poco prematuro» plantear qué puede hacerse en esta plaza ante las incógnitas sobre la reforma de los Cantones. «Posiblemente haya que habilitar un giro de Juana de Vega a la Marina si no puedes hacer el giro hacia el Obelisco en Durán Loriga, ya que en alguna parte habrá que hacer el cambio si vienes de Riazor», explica este taxista, quien afirma que este problema «va a influir» en el tráfico que circule por la plaza de Ourense una vez que concluyan esas obras. Para Villamisar, el semáforo situado en la confluencia de la calle Sánchez Bregua con la plaza, situado en mitad de la calzada y que regula el paso en dirección a los Cantones, «es un obstáculo más que un semáforo». «Ya me pasó en más de una ocasión quedarme parado con el taxi en medio de la calzada», señala, por lo que propone «reordenar los ciclos de los semáforos para no saturarlo y que no permita quedarse en rojo ahí» porque la regulación actual hace que tras pasar el de la plaza junto a la parada de taxis se pueda encontrar este cerrado y quedar bloqueando la calle sin saber qué hacer «en tierra de nadie», según explica Villamisar.

