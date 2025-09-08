Familias de niños con necesidades especiales de A Coruña: "Las terapias son una vía de inclusión"

Reducir los tiempos de espera es uno de los objetivos principales del primer acuerdo estatal de atención temprana, alcanzado este año por el Gobierno y las comunidades autónomas. Una ‘hoja de ruta’ para mejorar ese conjunto de intervenciones, dirigidas a la población infantil de 0 a 6 años, su familia y su entorno, que pretenden dar respuesta, lo antes posible, a las necesidades de los pequeños con alteraciones del desarrollo o en riesgo de padecerlas. También es una de las problemáticas que refieren las familias que protagonizan este reportaje. Padres y madres de niños que, en casi todos los casos, han superado ya esa franja de edad, que demandan ampliar al continuar requiriendo esa red de apoyo, que incluye terapias del habla, físicas o emocional, entre otros recursos. En base a su experiencia, exponen su visión sobre el funcionamiento de ese servicio, «fundamental» para la progresión de sus hijos, en el sistema público.

Alejandro y Martina, en busca de un diagnóstico

«Las terapias son una vía para lograr la inclusión. Iniciarlas cuanto antes es primordial. Obviamente, esto implica que haya más recursos o mejorar la organización», considera Alejandro Pena, papá de Martina, una niña de 10 años aquejada por un «retraso psicomotor global» al que todavía no han logrado ponerle nombre, tras varios estudios genéticos fallidos. «En la actualidad, Martina está en el Programa IMPaT-Genómica del doctor Ángel Carracedo, pero, por ahora, seguimos sin diagnóstico», apunta el padre de la pequeña, antes de relatar su experiencia en la unidad de atención temprana hospitalaria de A Coruña, a donde Martina «comenzó a ir a los 2 años y medio, cuando no cumplía hitos grandes como ponerse de pie, etc.», y donde recibió el alta «antes de tiempo, con 5 y medio» porque, asegura, «su terapeuta se jubilaba».

Alejandro Pena y su hija Martina. / Carlos Pardellas

«En el caso de Martina, en su momento, pasaron varias cosas. Una es que en el Materno tardaron mucho en darle las citas para empezar. Después, nos dijeron que varias terapias, como la logopedia, no las podría aprovechar como es debido, y ya no se las dieron», explica Alejandro, convencido de que «la falta de recursos obligaba a redistribuirlos» entre los niños «que el rehabilitador creía» que podrían sacarles más provecho.

«No creo que fuese falta de voluntad de los profesionales, que igual sí querían dar esas terapias, pero si no hay medios suficientes y la demanda es alta... A nosotros aquella situación nos perjudicó bastante, pues tuvimos que llegar a la logopedia por la vía privada», subraya el padre de Martina, quien especifica que, en la sanidad pública, su hija fue a «estimulación global», que «incluía un poco de todo», lo que ella «necesitaba» y, además, «lo único que le daban». «Para el resto, nos tuvimos que buscar la vida por lo privado», refiere Alejandro, cuya pequeña, hoy, «continúa yendo a terapias, a través de la Federación Galega de Enfermidades Raras e Crónicas (Fegerec)», así como a «piscina terapéutica, en la Fundación María José Jove».

«En la Fegerec, Martina va a logopedia, neuropsicología, terapia ocupacional y fisioterapia. Son cofinanciadas, por tanto, tenemos que pagarlas. Suponen un desembolso de unos 420 euros al mes. Aun así, es algo menos de la mitad de lo que nos costaban cuando iba a una clínica privada», admite, antes de apuntar que la niña «tiene una discapacidad reconocida del 67%, y el grado 2 de dependencia».

«Tenía el grado 3, pero hace ya un tiempo que se lo rebajaron. Lo que sucede es que, unos dos años atrás, subieron la cuantía de forma momentánea, de modo que es casi la misma para los grados 2 y 3. Entre esa ayuda que dan a través de la dependencia y demás... Tenemos que poner algo para las terapias, pero poco», expone Alejandro, consciente, no obstante, de que las demoras que hay, también, para las valoraciones de la discapacidad y la dependencia pueden llevar a que «quizás haya familias que no puedan permitirse costear las terapias» de sus hijos «durante la espera».

«Aparte, Martina acude de vez en cuando a alguna otra, de forma privada, que no está incluida en ese desembolso de 420 euros al mes al que va destinada la ayuda de la dependencia. Afrontar todo eso es muy complicado, porque también están los gastos de conciliación, de transporte a cada uno de esos lugares… La logística de las terapias, ya de por sí, es compleja», subraya el padre de la pequeña, quien insiste en que ese esfuerzo merece la pena, porque «las terapias son la vía para lograr una inclusión» y que la vida de su hija «sea lo más parecida posible a la de cualquier otro niño».

«Si Martina no recibiese esa estimulación, sería como un florero. Ahora va encantada a la piscina. Para ella, sus terapias son un juego. Además, está aprendiendo a comunicarse a través de una tablet. Todo esto es algo que sus padres, por mucho empeño que le pongamos, no podemos aportarle, puesto que no somos profesionales. Quien puede enseñarle todo eso, en este caso, es el logopeda. Y cuanto antes, mejor. Por eso creo que no tendría que haber lista de espera (o debería ser prácticamente nula) en las terapias de atención temprana», incide el también vicepresidente de OSPA (O Son da Palabra), entidad que trabaja para dar visibilidad a una discapacidad tan incapacitante como son las alteraciones en la voz, el habla «y la comunicación en general».

Esteban y Martín, con un retraso madurativo general

Alude también Esteban Somoza a la demora para acceder a las terapias como una de las principales problemáticas que, desde su experiencia, enfrenta la atención temprana en el sistema público. Tanto es así, que su hijo Martín, con un «retraso madurativo general», no llegó a recibirlas en el Materno. El pequeño, de 5 años, «tuvo complicaciones en el embarazo, nació prematuro» y, «como le veían rasgos atípicos, le hicieron una genética» donde se «detectó que tenía una alteración de un cromosoma» que dio lugar a «una alteración en el desarrollo cerebral» y que, a su vez, «habría ocasionado un retraso motor».

«Esto derivó, al final, en un retraso madurativo general, como acabó explicándome el psicólogo de Aspace. Los niños tienen sus tiempos: con 4 meses, levantan la cabeza; con 9, empiezan a gatear; a partir de ahí, comienzan a explorar, a ir reconociendo cosas… Los de Martín, sin embargo, fueron distintos: empezó a levantar la cabeza con 7-8 meses; no comenzó a gatear hasta cerca del año y pico; hasta los 2 no caminó…», expone Esteban, quien detalla que, ante la situación de su hijo, como conocían Aspace, intentaron «que lo cogiesen allí» y, «al mismo tiempo», trataron de «tramitar el tema de la seguridad social».

«Derivados por la pediatra, fuimos a pasar valoraciones y, tanto la psicóloga como la trabajadora social ya nos dijeron, de entrada, que fisioterapia no le iban a dar porque, entre que ya tenía privado y que había casos que urgía más tratar que el suyo (Martín no tiene parálisis cerebral)... En cuanto a terapia ocupacional, nos anticiparon que, con suerte, lo llamarían ‘en unos años’. Y claro… Lo que importa con estos niños es ‘pillarlos’ pronto, así que, al final, tramitamos todo por lo privado, a través de la dependencia. Martín tiene el grado 3, y la ayuda que le dan es para financiar sus terapias», indica.

«De inicio, nuestro hijo estuvo yendo a terapias en Aspace, donde a día de hoy ya le dieron el alta, y ahora continúa con terapia ocupacional y con un logopeda por lo privado», prosigue Esteban, quien hasta cierto punto ve «lógico» que los recursos públicos «se centren en los niños con problemáticas más complicadas», no obstante, lamenta que «se esté dejando fuera a una parte» de pequeños «que también los necesitan» y que, estima, «iban a lograr buenos resultados seguro».

«Los servicios de atención temprana públicos cuentan con muy poco personal para la demanda que hay. A nosotros nos dijeron que para darle terapia ocupacional a Martín nos llamarían más adelante, pero no supimos más del tema», asegura, antes de considerar que «una valoración de 20 o 30 minutos» a un niño con alteraciones del desarrollo como la que, sostiene, le hicieron a su hijo, «no te lleva tampoco a nada». «Y esto ya en el caso del mío. En otros más graves, que tienen sus tiempos, su progresión, su lentitud en algunas cosas… En 20 minutos o media hora no los puedes valorar», remacha.

Nadia y Antonella, con síndrome CDKL5

Una opinión que comparte Nadia Pereyra, mamá de Antonella, de 6 años, diagnosticada de síndrome por deficiencia en el gen CDKL5, una dolencia genética ligada al cromosoma X y más frecuente en mujeres, «que no permite que se genere una proteína llamada quinasa, esencial para el funcionamiento del cerebro».

Nadia Pereyra y su hija Antonella. / Germán Barreiros / Roller Agencia

«El síntoma principal del CDKL5 es la epilepsia, muy poco controlada. También provoca graves alteraciones del neurodesarrollo a los afectados, que no suelen caminar ni hablar, así como problemas gastrointestinales, entre otros muchos. Es una enfermedad muy poco frecuente, para la que tampoco hay ningún tratamiento específico que pueda ralentizar o revertir su evolución. Es más, cuando los afectados toman los antiepilépticos durante un determinado tiempo, los síntomas regresan», señala la madre de Antonella, quien subraya que, a falta de «tratamientos específicos», las terapias rehabilitadoras son «fundamentales» para el desarrollo de estos pequeños. Su hija las recibe, a día de hoy, «en la Fegerec (fisioterapia y terapia ocupacional) y en una clínica privada (logopedia)». «Tiene reconocida una discapacidad del 77%, y el grado 3 de dependencia, el máximo, así que la ayuda que le corresponde es para costear esas terapias», refiere.

«Un año después» de debutar sus síntomas («a los dos meses de edad») y «ser derivada por la neuróloga a rehabilitación infantil», Antonella empezó a recibir terapias en el Materno, donde estuvo yendo a «fisioterapia y estimulación temprana» y donde, subraya Nadia, «hay rehabilitadores estupendos, súper profesionales, que se volcaron con ella», pero donde también lamenta que le diesen «de alta en fisioterapia con 5 añitos, y con justificación de palabra de la fisioterapeuta de que ya no avanzaba», frente al criterio «del resto de terapeutas» que, afirma, «no valoraban lo mismo».

Un hecho que llevó a Nadia a «reclamar, en varias ocasiones» en el último año, «un informe, la hoja evolutiva de la fisioterapeuta» en cuestión, para «poder entender el tratamiento que realizó» con su hija y saber «en qué momento la vio estancada». «Sigo sin comprender por qué le quitaron a Antonella un derecho que tenía hasta los 6 años», recalca, contrariada, tras «haber recibido», hace unos pocos días, «un mensaje de una notificación en la aplicación del Sergas».

«Al entrar, me ponía que tenía un informe de Antonella de la fisioterapia. Sin embargo, cuando me metí para verlo, no había ningún informe», sostiene, antes de añadir que también llevan tiempo esperando para que a su hija le hagan una valoración «para darle un andador».

«Después de que se lo denegasen tras una primera prueba con él, que no duró ni diez minutos (otra contradicción, porque mientras la fisioterapeuta le quitaba esa terapia porque Antonella ‘no avanzaba’, otro rehabilitador que acababa de llegar me solicitó un andador para que lo utilizase), como yo trabajo mucho con ella en casa y sé que le gusta ponerse de pie y dar algún pasito, y también por recomendación de la fisioterapeuta de la Fegerec y del colegio María Mariño, buscamos uno muy sencillo por internet. Después de dos meses largos y mucho trabajo en casa, Antonella se empezó a sentir cómoda, contenta y con la iniciativa de buscarlo para dar sus pasos. Cuando vi eso, la grabé todo el rato para tener la prueba de que no me lo estaba inventando, le envié los vídeos al rehabilitador y ahí me comentó que lo iba a trasladar para solicitar un andador porque sí veía a la niña lista para usarlo. Sin embargo, aún estamos esperando a que nos llamen para hacer otra prueba», reitera.

Enfoque comunitario

Los testimonios de Nadia, Esteban y Alejandro se basan en la experiencia de sus hijos en la unidad de atención temprana hospitalaria de A Coruña, una de las siete de este tipo que hay en Galicia y las que sufren un embudo mayor, coinciden en señalar los expertos, al ubicarse en las ciudades y serles derivados, además, los casos más complejos. Aparte de estas, vinculadas a las áreas sanitarias del Sergas —que, en 2024, atendieron a 7.000 niños, entre consultas y sesiones terapéuticas, según datos de la Xunta—, la comunidad cuenta con medio centenar de unidades de atención temprana comunitarias en más de 200 concellos (municipales e intermunicipales), entre los que no se incluye la ciudad coruñesa, integradas en la Rede Galega de Atención Temperá, dependiente de la Consellería de Política Social, que atienden a cerca de 6.000 pequeños de 0 a 6 años.

«La fase de 0 a 6 años es muy relevante en la vida de las personas, porque es cuando el cerebro tiene su máxima capacidad de desarrollo. Se están creando las conexiones neuronales, y ahí ese órgano es capaz de adaptarse y compensar carencias o dificultades que los niños puedan tener. Por eso es tan importante encauzar la intervención con ellos en esta etapa, para que puedan tener las máximas posibilidades», explica Álvaro García, coordinador del área de Atención Temperá de la Confederación Galega de Persoas con Discapacidade (Cogami), entidad que gestiona los servicios de atención temprana en los concellos de Abegondo-Bergondo y Carral, además de en Sada, Mos, Ponteares y Poio, a los que, recientemente, se han sumado Miño- Pontedeume y Vilarmarior, así como en la Mancomunidade do Baixo Miño.

García detalla que, a raíz del «trabajo conjunto entre esos equipos», desde Cogami comenzaron a «profundizar acerca de cómo mejorar el servicio». «Así fue cómo llegamos a concluir que la intervención más efectiva con los niños es aquella que realizan sus cuidadores en su entorno natural. Cuando en las rutinas hay unas interacciones de calidad, los niños tienen mayores oportunidades de aprender. Rutinas de la vida diaria que, además, son las que suponen a las familias un menor estrés, puesto que todos las tenemos que hacer, todos los días. Levantar a los niños, darles el desayuno, bañarlos, ir con ellos a jugar al parque, llevarlos a la guardería... Todo eso son oportunidades de aprendizaje», explica, en conversación telefónica y acompañado por Rocío Domínguez, coordinadora técnica de esos servicios, en un receso del Congreso Internacional de Atención Temprana, celebrado en Lisboa.

«Los niños aprenden desde que se levantan hasta que se acuestan, y la idea no es que las familias sean terapeutas. Pero están criando, acompañando. Necesitan tener esas herramientas y estrategias que, además, hacen de una manera muy natural, y los profesionales tenemos que acompañar y ser capaces de realizar un cambio de rol. Nuestro trabajo es ‘transdisciplinar’, lo cual significa ver a los niños de forma holística. Como un todo, porque el desarrollo también lo es: tú hablas a la vez que juegas, al tiempo que te subes a un tobogán... Y también debemos conocer la vida de las familias, adaptarnos para entender cómo son y fomentar la inclusión, de modo que se sientan capacitadas», señala Domínguez, a lo que García agrega:

«De lo que se trata es de dar a las familias estrategias para solucionar los problemas, y capacitarlas para que puedan ser apoyo de esos niños. También, de crear una ‘red’ de apoyo en el entorno, que promueva la coordinación en tre sanidad, educación y servicios sociales, y facilite a las personas con discapacidad tener una situación lo más inclusiva posible a lo largo de su vida. Y esto empieza ya de 0 a 6 años».