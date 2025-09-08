Mercado y música ponen el broche al Flores Rock

El Mercado de las Flores y las actuaciones de Maghúa, el Dúo Chilí, Collón de Lola y Yaya DJ pusieron el broche en la mañana y el mediodía de este domingo al festival Flores Rock hasta el año que viene. La cita volvió a saldarse con gran afluencia de público, que en la noche del sábado probó su fidelidad y el éxito de la oferta rockera con un nutrido grupo de público, a pesar de la competencia ese mismo día de acontecimientos deportivos y sociales en la ciudad.