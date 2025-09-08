La Primitiva deja un premio de 1,1 millones en la calle Barcelona

La administración de loterías número 27 de A Coruña, denominada La Diosa de la Fortuna y ubicada en el número 56 de la calle Barcelona, selló el único boleto de La Primitiva que resultó agraciado este sábado con un premio de 1.181.824 euros al contar con seis aciertos de la combinación ganadora, que es la formada por los números 19, 40, 29, 12, 9 y 22.

El número complementario en el sorteo fue el 44, el reintegro el 4 y el Joker, 5454720. La recaudación ha ascendido a 10.461.478 euros. En el sorteo no hubo boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro), por lo que el fondo destinado a esta categoría se ofrecerá como bote en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 7.700.000 euros.

Este despacho de la calle Barcelona vendió en el 2022 un total de 450 décimos del número 05490, de los cuales, unos 300 se despacharon en la parrillada Gaucho Díaz I, de O Temple (Cambre). En total se repartieron unos 180 millones euros en premios, de los que 120 millones cayeron entre la clientela y los trabajadores del restaurante. El Gaucho Díaz I, según los loteros, devolvió números que se vendieron en ventanilla en la calle Barcelona.